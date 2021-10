DC FanDome: The Batman presenta nuevo tráiler oficial

La próxima película de Batman generó un gran impacto cuando se lanzó su primer avance durante el evento digital DC Fandome, y todos los ojos están puestos en ella una vez más mientras Warner Bros. se encontraba preparando los últimos detalles para llevar a los fans el nuevo avance de la adaptación. Así es que vuelve el evento digital, que ya demostró su popularidad en el pasado, con una edición en 2021 donde el nuevo contenido de The Batman es uno de los platos fuertes de esta cita que también tenía varias sorpresas bajo la manga para los fans de otros superhéroes de la editorial de cómics y sus franquicias cinematográficas y televisivas.

El nuevo reinicio del Caballero de la Noche, a cargo del director y guionista Matt Reeves, quien estuvo detrás del exitoso regreso de una nueva franquicia de El Planeta de los Simios a la pantalla grande, tendrá al actor Robert Pattinson en el papel titular, en una versión que ha sido catalogada como más violenta y oscura desde su primer vistazo oficial. De hecho, se la suele vender como un filme “noir”, es decir, del tipo de películas que giran en torno a hechos delictivos y criminales con un contenido fuerte. Además, los adelantos de la película han sido comparados al cine de David Fincher, especialmente con la película Seven, los Siete Pecados Capitales - 79%, y parece que tendrá un tono similar.

Antes del nuevo adelanto, las cuentas oficiales presentaron un teaser que no tenía imágenes realmente nuevas de Batman con la que el público se pudiera obsesionar, pero en cambio hizo algo más interesante al afirmar cuál será el tono que tendrá The Batman gracias a la frase que se refiere a la batiseñal no como una señal, sino una advertencia. Esto, junto con la ya famosa frase del personaje interpretado por Pattinson, “yo soy la venganza”, deja muy en claro lo que se debe esperar de esta incursión de Reeves en el cine de superhéroes.

La trama de The Batman se mantiene bajo llave, pero sabemos que la película seguirá a Robert Pattinson como una versión más joven de Bruce Wayne, en una especie de narración sobre Batman durante su segundo año como el Hombre Murciélago de Ciudad Gótica. La película también mostrará al héroe usando sus habilidades como detective más de lo que hemos visto antes en versiones anteriores del personaje.

El elenco de Batman incluye a Paul Dano como El Acertijo, un irreconocible Colin Farrell como el Pingüino, Andy Serkis como el mayordomo de Wayne, Alfred Pennyworth, y Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon. De lo poco que se sabe, este será el “Año Dos” de Bruce Wayne siendo Batman, cuando el justiciero ya se ha ganado en algo la confianza de los ciudadanos de Gótica, pero todavía se está acostumbrando a luchar contra los supervillanos.

Hay muchos rumores al respecto, no solo en relación a la trama de la película y la participación de los villanos, cuya galería tiene una interesante adición con la Gatúbela de Zoë Kravitz, sino también sobre el futuro del actor principal en la franquicia. Por lo general, quienes han interpretado a Batman lo han hecho durante un par de películas al menos, y otros han tenido cameos en películas. Se cree que esta será la primera entrega de una nueva trilogía de películas con Pattinson, de la cual no se sabe a ciencia cierta si en el futuro podría juntarse con algunos de los otros superhéroes del DCEU debido al multiverso.

The Batman llegará a cines el 4 de marzo de 2022 si no vuelve a pasar por nuevos cambios en su fecha de estreno. La cinta, que es una de las más esperadas por el público, tuvo un presupuesto de US$100 millones y a simple vista podría ser el nuevo éxito de taquilla para Warner Bros. y DC, pero habrá que esperar para saber cómo le irá.

