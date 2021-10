The Flash: Ben Affleck dice que se divirtió más siendo Batman que en otras películas

Ben Affleck pasará a la historia por dividir a los fanáticos con su interpretación de Batman. Para muchos, su trabajo en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% es la mejor adaptación del encapuchado, pero otros lo consideran más bien mediocre cuando se le compara con Christian Bale o Michael Keaton. Para analizar al personaje debemos tomar en cuenta que Bruce Wayne y Batman habitan un mismo cuerpo, pero sus personalidades son totalmente distintas. En ese sentido, la gran mayoría opina que Affleck es un gran Batman, pero no un muy buen Bruce Wayne. Sea como sea, dar vida a este héroe no fue nada sencillo y ciertamente dejó una marca en el actor.

Además del constante desprecio de algunos, la crítica no recibió bien estas películas de DC, y aunque La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% ayudó a mejorar la opinión general, Affleck ya se había despedido del papel aunque no fuera una decisión enteramente suya. En principio, The Batman sería una historia individual para darle la oportunidad al actor de seguir con el encapuchado sin las ataduras del Snyderverse. Por desgracia, la producción tuvo muchos problemas y el actor comenzó a ser la única figura interesada en su propuesta. Él escribiría, dirigiría, produciría y protagonizaría la cinta, pero después de mucho análisis se decidió darle la oportunidad a otro actor más joven.

Decir que el paso de Affleck por DC fue una experiencia agridulce es quedarse corto. Por años, el intérprete buscó la oportunidad de demostrar sus capacidades para el papel y nunca pudo alcanzarla del todo. Sin embargo, un pequeño rayo de esperanza nace con la cinta de The Flash, misma que también ha pasado por un montón de cambios y retrasos. Se confirmó hace tiempo que esta película mostraría multiversos y traería de vuelta a Keaton y a Affleck en lo que ahora se cree podría ser un enfrentamiento sin igual.

Los fanáticos esperan que la película funcione para callar las bocas de aquellos que se atrevieron a criticar a Affleck, y parece que él mismo tiene una esperanza similar, en especial porque el actor siente menos presión que hace años cuando tomó el rol. En una entrevista para Variety, Ben Affleck explicó que en esta ocasión fue mucho más divertido ser Batman:

Fue una manera realmente agradable de volver a visitar esto, ya que la experiencia anterior fue difícil.

El actor no puede dar muchos detalles porque la historia de The Flash todavía se mantiene en secreto, pero reafirmó su comentario:

Esto fue muy lindo. Realmente divertido.

Me la pasé muy bien. Probablemente estoy bajo alguna regla de silencio de la que no tengo idea que probablemente acabo de violar y ahora seré demandado.

Es bien sabido que los actores que forman parte de este tipo de producciones tienen cláusulas muy estrictas para evitar filtraciones al público y los periodistas. Es por eso que Affleck no puede explicar muy bien a qué se refiere con que las cosas fueron divertidas, pero es claro que se siente mucho más relajado ahora. Quien tiene el peso de las dudas y las expectativas en estos momentos es Robert Pattinson, cuya versión de Batman debió estrenarse este octubre.

Además de regresar como Batman, Affleck disfrutó de la compañía de Ezra Miller y de tener la oportunidad de encontrarse con viejos colegas:

Amo a Ezra y tuve la oportunidad de ver a Jason [Momoa], quien está por allá filmando Aquaman.

The Flash, dirigida finalmente por Andy Muschietti, cuenta con un guión de Christina Hodson , más conocida por escribir Bumblebee - 95% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, y seguirá la ya conocida historia de Flashpoint. La serie de The Flash - 100% ya hizo su propia adaptación de esta trama, donde Flash viaja en el tiempo para salvar a su madre y termina creando diversas líneas temporales que colapsan y ponen en riesgo la realidad misma. Aunque es algo que ya hemos visto y que además es una de las historias clásicas de este personaje, el guión parece tener guardadas varias sorpresas, y después de ver cómo Flash fue mejorado en la versión de La Liga de la Justicia de Zack Snyder los seguidores realmente tienen fe en este proyecto.

