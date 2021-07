Rumor: el Batman de Ben Affleck se enfrentará al Batman de Michael Keaton en The Flash

Muchos están emocionados por volver a ver a Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%) como Batman en la película de The Flash, pero no podemos olvidar que también tendremos a Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) como Batman y que las filtraciones más recientes nos mostraron que éste protagonizará grandes secuencias de acción. Ahora un nuevo rumor podría emocionar y preocupar al mismo tiempo a los fans, ya que se dice que veremos a las dos versiones del superhéroe enfrentarse.

El Batman de Keaton es un clásico, las dos películas en las que apareció marcaron un antes y un después en la historia del personaje de DC Comics, que derivó en la famosa serie animada de los 90. En cuanto a Affleck, tenía una tarea complicada, hacer que los fanáticos lo aceptaran después de la excelente trilogía protagonizada por Christian Bale (Psicópata Americano - 67%, El Imperio del Sol - 70%, Hostiles: Violencia Americana - 81%), y logró hacerse con numerosos fans que lo consideran la mejor versión del superhéroe hasta la fecha

Para que en The Flash podamos ver a ambos Batmans, es necesario introducir el concepto de multiverso, el cual tiene mucho tiempo de existir en los cómics y ya tuvo una adaptación televisiva con la serie Crisis en Tierras Infinitas. No sabemos cómo se nos presentará el multiverso en The Flash, pero es muy posible que Barry Allen sea el responsable.

De acuerdo con Geekosity, un insider les dio a conocer que veremos una escena donde Michael Keaton y Ben Affleck se enfrentarán. La escena fue descrita como breve, pero no se dieron más detalles, así que el sitio especula si podría tratarse de un enfrentamiento de los dos actores sin su traje de Batman, o sea un enfrentamiento de dos Bruce Waynes.

Lo más interesante es que dijo que Keaton resultaría ganador en el breve altercado, que muy probablemente sería resultado de un malentendido. Tomando en cuenta que Affleck supera por mucho en estatura a Keaton, y que este último es más viejo, podemos suponer que será la experiencia y la inteligencia la que venza a la fuerza bruta, pero habrá que esperar.

Debemos recordar que esto no es más que un rumor, e incluso si se grabó la escena, no hay garantía de que la veamos en el corte final. Hay muchos ejemplos de rumores que no se cumplieron por cambios de último momento, como aquel que decía que Ryan Reynolds (Deadpool - 84%, Escuadrón 6 - 70%, Free Guy) interpretaría a Linterna Verde en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y al final no ocurrió, pero tiempo después el director dijo que sí consideró a Reynolds para un cameo como el personaje.

El universo cinematográfico de DC ha pasado por varias etapas, pero podemos marcar como un parteaguas a Liga de la Justicia - 41%. Tras el fracaso de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, Warner Bros. modificó de forma drástica la película de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) y dio pie a una nueva etapa con cintas y superhéroes menos oscuros como ¡Shazam! - 88%, Aquaman - 73% y Mujer Maravilla 1984 - 76%.

La primera etapa, conformada por El Hombre de Acero, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, Escuadrón Suicida - 25% y Mujer Maravilla - 92%, estaba allanando el camino para Liga de la Justicia, pero debido a los cambios de Warner Bros. y el director Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), el universo planeado por Snyder fue cancelado y ahora es conocido como SnyderVerse. Los fans creen que haciendo presión en redes sociales podrán convencer al estudio de que vale la pena invertir en las secuelas de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, así como en el pasado lo convencieron de que liberara el corte de Liga de la Justicia - 41% de Snyder.

