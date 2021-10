The Batman: revelan primeras imágenes oficiales de Gatúbela y el Acertijo

Ha llegado la hora de que The Batman tome protagonismo. Tras dos importantes retrasos provocados por la pandemia, la nueva película de Matt Reeves finalmente comenzará su viaje hacia la cartelera. El primer paso será un nuevo tráiler que veremos mañana durante el DC FanDome. Pero para calentar motores, se ha revelado un primer vistazo oficial a dos personajes: Gatúbela y Acertijo.

Te recomendamos: The Batman: Matt Reeves comparte nuevo vistazo al héroe y Ciudad Gótica

A través de redes sociales, el director Matt Reves reveló una nueva fotografía de Selina Kyle, alias Gatúbela, personaje que será interpretado por Zoë Kravitz. Poco después, compartió los dos primeros pósteres oficiales de The Batman, uno con el personaje titular y otro con el primer vistazo a el Acertijo, a quien dio vida Paul Dano. Esto revela que, tal como se indicó desde un principio, él será el principal antagonista.

La foto con Kravitz está tomada del avance que se lanzará mañana y en ella vemos a Selina en lo que parece la azotea de un edificio y está mirando a alguien que no se completamente a cuadro y vestido de negro, muy probablemente sea el murciélago. En cuanto a Acertijo, su traje se ve muy diferente a como usualmente lo vemos en los cómics y porta una máscara con lentes, lo que mantiene de las historietas es su característico símbolo de interrogación sobre su gabardina.

First look at Zoë Kravitz as Selina Kyle in #TheBatman pic.twitter.com/D3CjwmM86a — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 15, 2021

Official posters of Batman and The Riddler for #TheBatman pic.twitter.com/tlo7pd2MRC — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 15, 2021

Hasta ahora, lo que se sabe de la trama de The Batman es que veremos a un Caballero de la Noche que apenas lleva un par de años combatiendo el crimen en Gótica bajo su alter ego. Es entonces que una serie de asesinatos, con extrañas pistas dedicadas especialmente a él, toman su atención y la del Departamento de Policía. Descubrir qué hay detrás de todo esto es lo que deberá hacer.

Continúa leyendo: Batgirl: Directores confirman que Bruce Wayne aparecerá en la película

Dano será el segundo actor en dar vida en acción real al Acertijo. El personaje previamente fue interpretado por Jim Carrey en Batman Eternamente - 41%. Esa versión era una bastante caricaturesca y que fue todavía más excéntrica dado el intérprete detrás de ella. En este filme apenas se nos ha mostrado algo de él, pero parece que seguirá siendo un brillante genio obsesionado con el héroe y con vínculos a la corrupción de los policías de esa ciudad.

En cuanto a Gatúbela, Kravitz es la cuarta actriz en dar vida al personaje en el cine. Sobre ella también se sabe poco, pero se ha adelantado que será una especie de anti-heroína que también ve por los desprotegidos de la ciudad, aunque sus orígenes como ladrona se mantendrán. De ella no hemos visto nada del traje que usará, pues Reeves ha hecho énfasis en que la película será una historia de origen para varios personajes satélites de Batman.

Mañana es cuando finalmente tendremos un mejor vistazo a The Batman . Aunque el año pasado se reveló un teaser, en ese momento la producción no había concluido, pero ya no es así. Lo más probable es que el estudio quiera adelantar un vistazo a las secuencias de acción y los personajes que sea más profundo. No se sabe exactamente la hora del panel dedicado a este filme en la DC FanDome, pero el evento comenzará desde medio día, así que estén atentos.

También puede interesarte: The Batman presenta un teaser de lo que veremos en la DC FanDome