The Batman: Matt Reeves comparte nuevo vistazo al héroe y Ciudad Gótica

¿Listos para adentrarse una vez más a la ciudad más peligrosa de los cómics? Esperamos que así sea porque el director Matt Reeves ha revelado el primer vistazo a Ciudad Gótica a dos días del DC FanDome y el lanzamiento del segundo tráiler de The Batman , tenemos una increíble fotografía del murciélago viendo el paisaje de su lugar de origen y el lugar que busca proteger de los más alocados villanos.

A través de su cuenta de Twitter, Matt Reeves reveló una nueva fotografía de The Batman . Con el motivo de recordarle a los fans que podrán ver mucho más sobre la esperada película en el DC FanDome del sábado, reveló una toma del tráiler que se hará público en esa fecha. En ella podemos ver la silueta del superhéroe viendo Gótica desde un punto algo mientras en el horizonte se aprecia el atardecer.

Good Morning, from Gotham City… Can’t wait to show you more at #DCFanDome this Saturday… #TheBatman #TrailerShot pic.twitter.com/5IRaABRwk6