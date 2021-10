Joaquin Phoenix no está seguro si la secuela de Joker se realizará

Hace poco se cumplieron dos años desde el estreno de Guasón - 91% y los fans no han olvidado las posibilidades de secuela que se comentaron tras el lanzamiento. Esta cinta dirigida por Todd Phillips se llevó los aplausos en las salas e incluso el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, sin olvidarnos de todos los reconocimientos que acumuló en la temporada de premios. Han pasado 24 meses y todavía no tenemos la confirmación de alguna segunda parte, ni siquiera Joaquin Phoenix lo sabe.

No te pierdas: DC FanDome 2021: Robert Pattinson, Jason Momoa y la lista completa de invitados al evento

Joker apareció en cartelera con enormes expectativas. La película ya había generado bullicio no sólo por su triunfo en Venecia, también por la ola de críticas que la señalaron como un producto transgresor capaz de afectar la psique de las masas como ninguna otra película. Las personas sintieron curiosidad por ver lo que Todd y Joaquin habían preparado y se lanzaron de lleno al consumo en todo el mundo. Con un presupuesto de tan sólo US $55 millones, Guasón recaudó US $1.074 mil millones en todo el mundo, sorprendiendo a los analistas e incluso a la competencia del mismo género.

Pero aunque el éxito de Guasón fue innegable y los premios abundantes, Warner Bros. no se apresuró en autorizar una secuela, y no lo ha hecho en realidad. Para The Playlist, Joaquin Phoenix habla sobre las posibilidades que se pueden tomar con el personaje de Arthur Fleck, sin embargo, no está segura de que vayan a ocurrir a través de una continuación:

Te invitamos a leer: Peacemaker revela su primer clip con John Cena

Quiero decir, no lo sé. Desde que estábamos filmando, empezamos a ... ya sabes, este es un tipo interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos [explorar] más. ¿Pero en cuanto a si realmente lo haremos? No sé.

Lo cierto es que Joker dejó la vara muy alta para sí misma, si la hipotética secuela no tiene el mismo impacto y calidad que su predecesora sería muy vergonzoso para Warner Bros. La película obtuvo muchas nominación pero, al menos en los premios Óscar, destacó en las categorías a Mejor Actor y Mejor Banda Sonora; también estuvo muy presente en los Globos de Oro, los Critics' Choice Award y los premios BAFTA. Por el momento no se puede tener una certeza sobre la segunda parte de Guasón y con cada nuevo día parece que las posibilidades se van alejando cada vez más. Sólo Warner Bros. tiene la última palabra… aunque en los últimos años ha destacado por no tomar decisiones sabias, en especial con sus productos DC.

Durante las últimas semanas, Joaquin Phoenix ha estado muy ocupado con la producción de Disappointment Blvd, la nueva película de Ari Aster en la que funge como estrella principal. El director y guionista estadounidense se hizo famoso por Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98% y El Legado del Diablo - 96%, un par de películas que se llevaron los aplausos de todo el mundo y le dieron un giro interesante al cine de horror, ambas cargadas con tintes oscuros y depresivos que han impresionado a millones.

De acuerdo con IMDb, Disappointment Blvd todavía no tiene fecha de estreno y destaca por encima de las otras películas de Aster como una comedia de terror; una breve sinopsis ya se encuentra disponible: “Un retrato de décadas de uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos.” La cinta tiene como locación Québec y obviamente es producida por A24, estudio que se encargó de los anteriores títulos de Aster y que es mundialmente conocido por sus producciones de presupuesto moderado y mensajes poderosos. ¿Joaquin Phoenix volverá a trastocar al mundo con un nuevo personaje perturbador?

También puede interesarte: Proyectos de DC que debería dirigir James Gunn