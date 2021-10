DC FanDome 2021: Robert Pattinson, Jason Momoa y la lista completa de invitados al evento

Cada vez falta menos para el DC FanDome, evento organizado por DC y Warner Bros. que nos muestra fantásticos avances de los productos que muy pronto llegarán al público. A través de redes sociales por fin se anuncia la esperada lista de invitados oficial, misma que incluye a Robert Pattinson, Jason Momoa, Zoé Kravitz, Ezra Miller y muchos, muchos más. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Proyectos de DC que debería dirigir James Gunn

DC FanDome 2020 fue un éxito total para sus organizadores y tiene la intención de repetir la hazaña, todo gracias a que Warner Bros. implementó una estrategia de publicidad asombrosa, anunciando el evento no solo en redes sociales, también en la televisión; incluso Warner Channel estuvo transmitiendo películas del DCEU durante la celebración, incrementando el hype por los paneles y los avances de series y películas.

22 millones de personas fueron testigos del DC FanDome el año pasado, número increíble reportado por Variety que Warner Bros. no desperdiciará con una sola edición. Este 2021 vuelve con la renovación de la fiesta y confirma la presencia de numerosos artistas, muchos de ellos miembros de las películas más esperadas de 2022. Mediante sus perfiles en redes, FanDome lanzó un corto video en el que presenta a todos sus invitados. Puedes ver el clip a continuación:

Te invitamos a leer: The Batman: Robert Pattinson adelanta sorpresas de su personaje y Catwoman en la DC FanDome

The ultimate DC fan experience awaits you. Join the all-star lineup at #DCFanDome on October 16 where even more will be revealed! https://t.co/tiyI0kvdEe pic.twitter.com/rMmOWT4Ssf