Peacemaker revela su primer clip con John Cena

El camino hacia el estreno de Peacemaker se hace cada vez más corto y los fans están ansiosos por conocer la aventura precuela de este personaje introducido en El escuadrón suicida. A través de redes sociales, Warner Bros. comparte el primer clip de la serie, fragmento que nos permite ver un poco del protagonista y sus acompañantes. Este personaje destaca en El escuadrón suicida - 91% no sólo por su apariencia, también por convicciones que ponen a alguno a temblar. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: DC FanDome 2021: Robert Pattinson, Jason Momoa y la lista completa de invitados al evento

En El escuadrón Suicida, Peacemaker es un personaje de ultraderecha con toques de comedia que logró excelente química con Bloodsport. Warner y James Gunn vieron tantas posibilidades en él que le dieron su propia serie para HBO Max con el objetivo de expandir su historia y de paso competir con las series de Marvel Studios en Disney Plus. Por supuesto que Gunn volvió como director del proyecto y sus fans están muy ansiosos de ver lo que tiene preparado. A continuación puedes ver el primer clip:

Con la serie de Peacemaker también podemos esperar una clasificación R y mucha, mucha sangre. Al igual que en El escuadrón suicida, se profundizará en las ideas que mueven al personaje pero sin perder el humor y las imágenes gráficas. Está claro que junto a Warner, James Gunn ha tenido un poco más de libertad creativa, pues recordemos que Marvel Studios es mucho más restrictivo y siempre está abogando por el entretenimiento para toda la familia. Peacemaker irá dirigida a los más grandes del hogar.

Te invitamos a leer: The Flash: Ben Affleck dice que se divirtió más siendo Batman que en otras películas

Todos sabemos que El escuadrón suicida alcanzó los números que Warner esperaba, sin embargo, las críticas resultaron generalmente positivas y los seguidores del DCEU están satisfechos con el trabajo de James Gunn. Una vez más, el director mostró su talento e ingenio para el cine de superhéroes con una aventura de tintes alejados a los vistos en el MCU. Warner Bros. no quiere perder al cineasta y es por eso que junto a él ya están planeando otros proyecto DC, lo que hace pensar a algunos que Gunn heredará todo lo que algún momento perteneció a Zack Snyder, pero sólo el tiempo nos dará la respuesta.

El Universo Extendido de DC continúa esforzándose por entregar películas y series a la altura de las expectativas. Aunque Warner cometió severos errores con el manejo de Liga de la Justicia, muchos fans no pierden la esperanza en el futuro y sueñan con mejores proyectos. Recordemos que en camino se encuentran títulos como The Flash, Black Adam o Aquaman and the Lost Kingdom, mismos que se encargarán de expandir el lore del DCEU, presentando nuevos héroes y amenazas que conquistarán a la industria del entretenimiento. ¿Esta marca logrará algún día estar a la par del Universo Cinematográfico de Marvel? Todavía tiene muchos obstáculos para superar.

Podemos esperar más adelantos de Peacemaker el próximo 16 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo el DC FanDome, evento completamente gratuito y dedicado a fans en el que Warner y los artistas de DC se unen para hablar sobre los proyectos del futuro. La lista de invitados se publicó ayer y por supuesto que tendremos a John Cena formando parte de un panel muy especial. El actor está encantado con su personaje y habla sobre él en cada oportunidad, recordemos que no fueron pocas las veces que utilizó el uniforme en entrevistas o apariciones públicas.

De acuerdo con Warner, Peacemaker llegará a la plataforma de HBO Max en enero de 2022; todavía no existe una fecha exacta.

También puede interesarte: Mujer Maravilla y Darkseid tendrán un romance en nuevo cómic