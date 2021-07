The Green Knight: David Lowery reveló que películas lo inspiraron para hacer su cinta

Gawain y el Caballero Verde es uno de los relatos medievales artúricos más importantes y que más han permeado en nuestro imaginario cultural. Sus huellas la vemos de la obra de J.R.R. Tolkien a series animadas como Adventure Time. En ese sentido era esperable que en este nuevo siglo alguien hiciera una película basada en ese poema narrativo. Esa tarea la emprendió David Lowery .

Recientemente el director participó en el programa Alamo Drafthouse’s Guest Selects . Por lo mismo, grabó un video en el que reveló las cinco películas que utilizó como inspiración para hacer The Green Knight - 95%. No, no viene ninguna película artúrica ni ninguna de la trilogía de El Señor de los Anillos. A continuación, pueden ver qué películas son y qué dijo de cada una.

Drácula, de Bram Stoker - 79%, de Francis Ford Coppola:

La película es increíble en un nivel visual. El diseño de producción de Thomas E. Sanders y el vestuario diseñado por Eiko Ishioka son sorprendentes desde que aparecen, pero lo más impresionante son las técnicas que Coppola usa para contar la historia. Él realmente uso todo y el lavabo de la cocina y lo aventó en una licuadora para hace una de las películas más logradas en el apartado técnico de toda su carrera.

El Cristal Encantado - 72%, de Jim Henson y Frank Oz:

Es un filme con una grandeza y amplitud, perote se toma su tiempo y tú realmente te das cuenta del sentido del viaje de los personajes y eso es algo en lo que pensé mucho mientras estaba haciendo The Green Knight, el sentido de lo que significa ir a una búsqueda, a una aventura, salir a partes desconocidas. Y es todavía mejor cuando esas partes desconocidas son sets que fueron construidos por personas y todos los personajes son marionetas que se siente completamente como si estuviera vivas.

La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer :

Uno de los datos de trivia que amo de esta película es que ellos construyeron estos increíbles sets de la Francia medieval. No se escatimaron gastos en construir los sets para esta película, y aún así Dreyer eligió ignorarlos mayormente hasta el clímax de la película y contar la historia completamente con close-ups. Y estos close-ups no son como ningún otro close-up que hayas visto en tu vida en el cine. Y cuando estábamos haciendo The Green Knight, yo me reconforté en el hecho de que habíamos construido estos set gigantes nosotros mismos y que estábamos grabando en estas increíbles locaciones en Irlanda, pero al final lo que yo necesitaba hacer era poner la cámara lo más cerca de la cara de los actores y ver la emoción que estaba estampada en sus semblantes.

María Antonieta - 55%, de Sofia Coppola :

Yo usé esta película no tanto como un punto de inspiración en un nivel estético, sino como un recordatorio de que cuando estás lidiando con la historia… cuando estás lidiando con la grandeza de la historia, es más importante ser emocionalmente fiel que históricamente preciso. Y eso es algo que llevamos con nosotros mientras hacíamos The Green Knight, y es una de las cosas que más de lo que Sofia Coppola hizo con María Antonieta.

Willow: En la Tierra del Encanto - 48%, de Ron Howard :

Cuando decidí que iba a hacer The Green Knight, uno de los progenitores de la película completa fue el hecho de que me encontré todas mis figuras de acción de Willow en una caja en mi closet. Y las saqué y pensé para mí que sería divertido hacer una película de fantasía como Willow. Y aquí estoy dos años, digo tres años después habiendo hecho una. The Green Knight no es exactamente como Willow, pero tiene algo de su ADN ahí y me gusta pensar que hay un pequeño parentesco entre las dos.

El video completo lo pueden ver aquí:

