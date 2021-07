Dev Patel dijo que El Último Maestro del Aire es la razón por la que no sale en filmes de alto presupuesto

Quisiera Ser Millonario - 94% lanzó a Dev Patel al estrellato. Fue su primera película y le valió una nominación a Mejor Actor en los Óscar. Su segunda película tuvo el efecto contrario. Bien pudo haber hundido su carrera para siempre. Por supuesto, me estoy refiriendo a la única e inigualablemente mala El Último Maestro del Aire - 6%, basada en la emblemática y muy amada caricatura de [entity_embed style="link-tomatometro" id_entity="480530"][Temporada] Avatar: la leyenda de Aang: Libro 3 (3)[/entity_embed]. Esa película se ganó el repudio universal de la crítica y el público. Sobra decir que fue uno de los fracasos de taquilla más sonados y hasta fue la culpable de que no tuviéramos una cuarta temporada de dicho programa. Además de que fue uno de los casos más sonados de whitewashing en su momento.

No te pierdas: Velerista olímpico rinde tributo a Avatar: La Leyenda de Aang con espectacular corte de cabello

En una reciente entrevista para The New York Times (vía IndieWire) el actor habló del impacto que esa cinta tuvo en su carrera. Al parecer, a partir de que salió en ella él decidió que ya no quería nada que ver con películas de alto presupuesto, lo cual ha frustrado a sus agentes. ¿La razón?

Tal vez sea un miedo a cómo encajo en ese mundo. Es una de las peores películas que he hecho, ni siquiera debería mencionarla, pero búscala rápidamente en IMDb y tú vas a saber qué es.

Después de dicho eso, mencionó que el verdadero problema fueron las pantallas verdes. Al parecer el actor no se encuentra cómodo actuando frente a tantas pantallas verdes y dice que admira a los actores de Marvel por poder actuar en esas condiciones:

También lee: Avatar: The Last Airbender | Se revela sinopsis de la serie live-action de Netflix

Yo realmente no florecí en esa posición. Yo me quito el sombrero antes esos increíbles actores que hacen películas de Marvel en las que hay esos grandes ventiladores ruidosos y pantallas verdes y pelotas de tenis y no sé qué más.

Más de un actor sí ha hablado de la dificultad de actuar en espacios que no existen y con seres irreales debido a que los escenarios y seres fantásticos son creados con CGI. Por ejemplo, Ewan McGregor, en la serie de videos de Variety Actors on Actors, reveló que fue maravilloso actuar con la marioneta de Yoda, pero no puede decir lo mismo de la versión de CGI. Para él, eso ya no era Yoda:

En la primera película que hice [de Star Wars] tuve la suerte de poder hacer mis escenas con la marioneta de Yoda. Y eso era extraordinario, debido a que actuaba con él. No podía creer que estaba actuando con Yoda. Había muchas personas manejándolo y el escenario era levantado de forma que estaban debajo del piso y entonces caminábamos el uno al lado del otro y él estaba vivo. Entonces cada vez que George decía corta, Yoda moría porque todo mundo simplemente se detenía. Era algo perturbador cada vez que el final de la escena llegaba. Entonces lo reemplazaron por una versión digital para la segunda y tercera película, y ya no fue tan entrañable. Además, nosotros conocíamos a Yoda como una marioneta. Nosotros lo conocíamos de las primeras películas como una marioneta. Así que cuando de repente ya era generado por computadora, para mí ya no se sentía como Yoda. Es interesante que hayan decidido usar de nueva a una marioneta de verdad para tu serie.

Es entendible que Patel quiera evitar salir en películas donde la mayoría de las cosas que vemos en pantalla no son más que una ilusión. No se puede negar que hay un cierto encanto en el uso de marioneta o efectos prácticos para que lo irreal cobre vida.

No te quedes sin leer: Estrellas de Avatar no pueden creer que el programa aún sea popular y que haya sido hecho en primer lugar