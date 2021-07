El Escuadrón Suicida: Jai Courtney comparó la experiencia de grabar esta y la original

La versión de Escuadrón Suicida - 25% que pudimos ver en cines en 2016 dejó mucho que desear. No logró satisfacer ni al público ni a los fans. Hoy en día sabemos que no fue culpa de David Ayer sino de la intervención del estudio. Ya en esa época, Warner quería que sus películas tuvieran un tono ligero y más humorístico, como las de Marvel, para ver si podían tener el mismo nivel de aceptación tanto con la crítica como con el público.

Debido a eso las expectativas de El escuadrón suicida - 90%, de James Gunn han estado por los cielos, y según sabemos las han cumplido. Más de un crítico opinan que está película es la que debimos haber tenido en primer lugar. Al parecer, el director supo capturar perfectamente la esencia de los cómics de este equipo de villanos y antihéroes, sobre todo los ochenteros.

Por lo mismo, no debe parecerle extraño a nadie que, ahora que estamos a unos días de su inminente estreno y que los actores han estado dando varias entrevistas a diversos medios, un tema que ha salido en muchas ocasiones es la diferencia entre trabajar en ambas cintas. No debemos olvidar que varios actores están volviendo a interpretar el papel que tuvieron en la versión de Ayer. Eso gracias a Gunn. El mismo director ha dicho que el estudio le dio la opción de deshacerse de todos los actores de la primera película, así como fingir que nunca existió. Él no quise hacer eso. Uno de los actores que conservó es Jai Courtney, quien interpreta al Captain Boomerang.

Por supuesto que en una entrevista con Comic Book le preguntaron a ese actor qué tan diferente había sido trabajar en ambas cintas y reveló que la de Gunn es una película un poco más adulta, con menos desnudos en el set, pero lo que la hace especial es que supo humanizar a los personajes y eso es lo que va permitir que la gente conecte con ella.

Bueno, extrañamente, hay menos desnudos en el set en esta cinta de los que hubo en la pasada. Pero lo que fue capturado en la cámara fue ciertamente un poco más adulto. James Gunn realmente fue capaz de llevar al límite la violencia y el humor, pero también el corazón y el alma. Y yo pienso que eso es lo que ha hecho tan bien con ésta. Nosotros realmente llegamos al centro humano que la mayoría de estos personajes posee. Y eso es lo que nos da la entrada a ellos. Es la manera en que podemos conectar con ellos. Y yo pienso que ése es el por qué, a pesar del espectáculo y del asombroso trabajo de acrobacias y efectos visuales que va a golpear a las audiencias en la cara, hay este núcleo central emocional y hermoso en la película. Y yo pienso que va a ser muy conmovedora. Los fans la van a amar. Yo no puedo esperar a traerla al mundo.

Todo parece indicar que así se va a ser.

Regresando al tema de que Gunn pudo haberse desecho de todos los actores de la cinta anterior. Recientemente el director dio una entrevista para The New York Times (vía Heroic Hollywood) en la que reveló justo eso:

Cuando Warner Bros. me dijo que querían que hiciera esto, vi la primera película por primera vez, los llamé y les dije, ‘¿qué tengo que mantener de esta película?’ Y ellos dijeron ‘nada’. Dijeron, escucha, nos encantaría que Margot estuviera en la película, pero no tiene por qué estarlo. Podrías crear todos los personajes nuevos o podrías mantener todos los mismos personajes.

Afortunadamente no les hizo caso.

