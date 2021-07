James Gunn ha hablado con DC sobre otros proyectos y dijo que haría algo que no nos esperamos

Desde que James Gunn fue contratado por DC tras su temporal despido de Marvel quedó una duda que todos nos hemos estado haciendo ¿Va a hacer algún otro proyecto para DC después de El escuadrón suicida - 90% y de su serie sobre Peacemaker? Sabemos que cuando el director fue contratado, los ejecutivos de Warner le prometieron completa libertad para hacer lo que quisiera con la propiedad que él deseara del catálogo de la compañía. Uno pensaría que, si le va bien después de esa cinta y de la serie de HBO Max, los ejecutivos de Warner probablemente estarían dispuestos a darle nuevamente ese nivel de libertad. Lo único que se interpone en el camino es Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y su futuro en el MCU.

Eso no quita que muchos fans tienen la esperanza de que el director vuelva al DCEU para hacer otra película. Lo lógico sería pensar que haría una secuela de la película sobre la Task Force X. Es lo que todos esperaríamos. Dicho eso, lo más emocionante sería verlo darle su toque personal a algún otro personaje o grupo de personajes de esta compañía. En estos días, ha dado a entender que lo segundo es más probable que lo primero.

Un fan le preguntó en Twitter si había hablado con Warner y DC sobre otros proyectos con el estudio (vía Comic Book):

¿Has tenido algunas discusiones con Warner y DC sobre otro proyecto de DC después de Peacemaker? Estaría muy feliz si me contestaras, James.

El director fue muy contundente con su respuesta:

Sí, las he tenido.

I have yes! — James Gunn (@JamesGunn) July 27, 2021

En eso se hubiera quedado ese asunto si no fuera porque el director fue entrevistado por Screen Rant en estos días. Ellos le preguntaron si había otros rincones del universo de DC que él quisiera explorar. Respondió con un igualmente contundente “sí”. Luego le preguntaron si podría dar alguna pista sobre de qué se podría tratar y a eso simplemente respondió diciendo:

No. No es nada que nadie se esperaría, hasta ahí te voy a decir.

¿De qué podría tratarse? Esa respuesta definitivamente hace pensar que estaría interesado en hacer algo más allá del Escuadrón Suicida. Una posibilidad sería que hiciera una película de Harley Quinn en solitario. En dos ocasiones ha insinuado que eso podría seguirle. La primera fue hace unos días cuando reveló cuáles serían los personajes que usaría para un crossover entre Marvel y DC en una conversación para el canal de YouTube Jakes Takes (vía Comic Book):

Yo realmente sería feliz de hacer una película de Harley Quinn y Groot. Eso sería emocionante para mí. No sólo he pensado sobre, sino que, en realidad, he hablado sobre esa posibilidad con las cabezas tanto de Marvel como de DC. Ellos saben que todo el mundo está abierto a cualquier cosa, pero que algo así vaya a pasar, ¿quién sabe? Pero la idea de ser capaz de poner juntos a Marvel y DC en una película… eso sería muy divertido para mí.

Posteriormente, en una entrevista para Comic Book reveló que él había considerado hacer una película a lo Guasón - 91%n centrada en Harley Quinn:

Bueno, escucha, no es muy diferente con las películas de Guardianes. Quiero decir, hice dos películas de Guardianes que estaban completamente fuera del resto de las historias en ese momento. Realmente nunca tuve que adherirme a nada excepto a donde creé las Gemas del Infinito, así que eso fue todo. No es tan diferente, pero la verdad es que David Ayer hizo un trabajo extraordinario, tanto al trabajar con algunos de estos actores como al elegirlos. Amo el personaje de Harley Quinn. No creo que haya un actor vivo que pueda hacer un mejor trabajo que Margot Robbie. ¿Lo consideré? Sí, definitivamente consideré hacer una [película tipo Joker] con ella, pero me gustó la idea de usar algunos de estos fantásticos talentos que estaban en la primera película y seguir adelante con ellos. Amo a Joel [Kinnaman]. Amo a Viola [Davis]. Quiero decir, ¿quién es mejor que eso? Y Jai [Courtney]. Amo a todos esos actores, así que quería trabajar con ellos.

Por otra parte, eso es algo que todos esperaríamos. Así que quizá lo que él quisiera hacer puede ser algo tipo una película de Flecha Verde o de Animal Man o algún otro personaje que no se nos ocurriría. Tampoco debemos descartar la posibilidad de que quiera hacer una película sobre Superman.

