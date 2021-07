Escuadrón Suicida: Jay Hernández apoya a David Ayer y dice que está molesto por el “sacrificio” de El Diablo

Desde que se anunció que iba a ver la luz del día el Snyder Cut, David Ayer reveló que existía un corte del director del Escuadrón Suicida - 25%. Al poco tiempo reveló que por primera vez había visto su corte de la película y había confirmado lo que ya sabía: él no arruinó la película, fue Warner. Según ha estado diciendo todos estos meses, su versión de la película es superior a la que vimos en las salas de cines.

Tras la salida de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, Ayer y sus fans lanzaron un movimiento en redes sociales llamado #ReleaseTheAyerCut para ver si conseguían el mismo milagro que el director del Snyder Cut. Algo que los incitó a hacer esto es cuando la Ceo de Warner Media reveló en una entrevista para Variety que no tenían ningún plan de lanzar el corte de David Ayer:

Hoy el director lanzó un emotivo mensaje en Twitter en el que dijo, entre otras cosas, que no se piensa rendir hasta que su versión de la película vea la luz del día.

Jay Hernández, quien interpretó a El Diablo en dicha película, rápidamente fue a Twitter (vía Screen Rant) para mostrar su apoyo al director. Reveló que ha sido duro ver como se ha desenvuelto todo el asunto de la presión del estudio para que la película tuviera un tono más humorístico a lo Marvel y el caso omiso para restaurar su versión:

When art & commerce marry the relationship can be tumultuous. Knowing much of this mans struggles & how much he truly cares about the art of filmmaking it's been tough watching this saga play out. Always love & support for my man @DavidAyerMovies https://t.co/qnd08dmpO5

Además, no pudo evitar mencionar que está molesto de que los ejecutivos de Warner hubieran decidido matar al Diablo en la versión que se estrenó en cines (en el corte de Ayer él sobrevive). Le parece mal que el estudio no esté dispuesto a tener muchos superhéroes latinos, pero si sacarnos nuestro dinero:

On a personal note. When the powers that be decided to "sacrifice" Diablo I thought, "Yeah, I get it. There's obviously way too many Latino superheroes in these tent pole movies." Needless to say, I was not happy. They love to take our money at the box office though. 🤷🏻‍♂️