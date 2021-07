James Gunn apoya el Ayer Cut: tienes toda mi admiración, David

James Gunn fue contratado como director de El escuadrón suicida - 90% en 2018 tras su inesperada salida de Marvel Studios. Los fans celebraron la decisión tomada por Warner Bros. y recibieron a Gunn con los brazos abiertos, mientras que a David Ayer lo condenaron por no cumplir con las expectativas en 2016. Ayer publicó esta tarde un largo mensaje sobre su experiencia en la vida y en el desarrollo de Escuadrón Suicida - 25%, impresionando a los internautas por su crudeza, incluyendo al propio James, quien respondió al post con algunas palabras de aliento.

Escuadrón Suicida fue promocionada como una película de emociones fuertes, cargada con los villanos y antihéroes más famosos de los cómics de DC. El primer tráiler fue espectacular y elevó todas las expectativas, sin embargo, cuando llegó a salas en 2016 fue rápidamente destrozada por la crítica en las proyecciones especiales, y poco después por los fans iracundos. David Ayer había fallado con Escuadrón Suicida, no obstante, reveló que Warner Bros. fue la culpable de todo, pues ella misma se encargó de alterar el corte original, llevando el argumento a la ruina.

Hace algunas horas, David Ayer compartió a través de Twitter un extenso en el que vuelve a tocar el tema de la destrucción de Escuadrón Suicida a manos de Warner, todo por las palabras de un crítico que le sugirió abandonar la idea del Ayer Cut: “Puse mi vida en Suicide Squad. Hice algo asombroso. Mi corte es un viaje intrincado y emocional con unas 'malas personas' que están cagadas y descartadas. El corte de estudio no es mi película. Léelo de nuevo.” La publicación del director ya cuenta con casi 20 mil likes y más de 1200 comentarios, entre ellos el de James Gunn: “Todo mi amor y admiración, amigo.”

All my love and admiration, friend. ❤️🙏