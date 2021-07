Luke Wilson, de Stargirl, habló sobre cómo sobrellevó la rivalidad Marvel / DC al vivir con Owen Wilson

Quizá no todo mundo captó esto, pero Luke Wilson y Owen Wilson estuvieron grabando programas de superhéroes al mismo tiempo. El primero interpretó al no tan conocido héroe de DC Pat Dugan / Stripesy / S.T.R.I.P.E., el cual en más de un sentido es el equivalente de esa editorial de Bucky, en Stargirl - 100%, serie de CW y ahora de HBO Max. Como todos sabemos su hermano Owen interpretó a Mobius M. Mobius en Loki - 96%.

Ese fue el primer rol en algo del género de superhéroes para ambos hermanos. Es interesante que ambos dieran ese salto para programas de televisión y no para películas, tomando en cuenta que la carrera de ambos se desarrolló más en la pantalla grande.

El asunto es que no sólo grabaron series de televisión de ese género al mismo tiempo, también estuvieron viviendo juntos. Es interesante pensar que dos hermanos estuvieron trabajando para compañías de superhéroes rivales al mismo tiempo. Suena a la premisa de una sitcom, si lo pensamos. Una que nos hace mucha falta que exista.

Eso lo sabemos porque así lo dijo Luke Wilson en un evento al que asistió el sitio Comic Book. Allí bromeó sobre el hecho de que las personas de Marvel son muy raras y mencionó que no entiende la trama de Loki, pero dijo que disfrutó bastante vivir con su hermano mientras trabajan en show para compañías distintas. De hecho, reveló que no sabía que existiera una rivalidad entre Marvel y DC:

Yo no sé si ustedes han vivido con nadie del MCU, pero son gente rara, muy, muy rara. Cualquier botana que hayas hecho para ti… Yo nunca entendí la trama de Loki. Hice que me la explicaran un cierto número de veces, pero nunca la entendí. Pero ahora, pudimos vivir juntos por un poco más de un mes y en realidad fue muy divertido. Y sí, fue divertido para mí el hecho de trabajar en una serie de superhéroes y que entonces Owen estuviera interpretando a Mobius en Loki. Yo sé que él realmente disfrutó trabajar en eso. Y como yo, él no había trabajado en un proyecto de superhéroes y tampoco en una serie de televisión, pero sé que se la pasó muy bien y disfrutó mucho trabajar con Tom Hiddleston. Al parecer esa serie resultó ser genial, pero no sabía que tuviéramos una rivalidad. Yo quiero decir… él tiene dos hijos y ellos vieron los dos programas. Yo siento que detecté un poco más de entusiasmo por Stargirl. Tal vez yo estaba proyectando eso. Pero ellos hicieron un gran show y fue muy divertido vivir juntos. Tenía mucho que no hacíamos eso.

En varias ocasiones hemos escuchado que para los involucrados en el DCEU y el MCU la rivalidad entre ambas compañías no existe. De hecho, hace poco Peter Safran, en una entrevista para Comic Book, reiteró que James Gunn siempre se emociona con el éxito de ambas compañías. Y que en sí para ellos esa rivalidad no es relevante. En el caso de que DC contratara a Gunn, eso lo hicieron porque no iban a desperdiciar la oportunidad de hacerlo, no para meterle el pie a un rival:

La verdad es que todo mundo ama a Marvel y todo mundo ama a DC. Ustedes tienen mucho más en común que el resto del mundo. Así que es algo que hay que aceptar. Yo pienso que él siempre ha apoyado y ha estado feliz con el éxito de los filmes de DC cuando estaba haciendo cosas para Marvel, y he escuchado a Kevin Feige decir el mismo tipo de cosas y he escuchado a… Todos nosotros, internamente, aplaudimos y esperamos que los otros sujetos tengan éxito. Así que para nosotros, simplemente estábamos emocionados de que pudiéramos capitalizar del error de Marvel. Esta era una oportunidad. De otra forma, James iba a estar atado por el siguiente par de año y, en su lugar, nosotros pudimos contratarlo y hacer esta cinta que es, en muchos sentidos, la película perfecta de James Gunn. Sus instintos están, en realidad, más orientados hacia la clasificación R que a la PG-13, de todas formas.

