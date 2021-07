Fans de Johnny Depp no podrán boicotear a Amber Heard, dice productor de Aquaman and the Lost Kingdom

El 28 de junio comenzó el rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom, la esperada secuela que traerá de vuelta a Jason Momoa (Game of Thrones - 59%, Aquaman - 73%, Dune) y Amber Heard (La Chica Danesa - 69%, London Fields - 0%, The Stand - 80%) en los papeles de Aquaman y Mera respectivamente. El inicio de producción fue anunciado por el director en Instagram, y tras su publicación los fans de Johnny Depp (Minamata - 35%, Waiting for the Barbarians - 51%, El Joven Manos de Tijera - 91%) comenzaron a atacar a Heard en redes sociales, reviviendo hashtags como #JusticeForJohnnyDepp y #AmberHeardIsALiar.

Ya todos saben a estas alturas el escándalo en torno a Heard y Depp, la pareja estuvo casada entre 2015 y 2016, después de años de noviazgo, pero las cosas terminaron muy mal; la actriz demandó al actor de violencia doméstica y en 2018 publicó una columna en The Washington Post donde hablaba de su experiencia como víctima de abuso. Depp no tardó en contraatacar y el año siguiente presentó una demanda por US$ 50 millones por difamación, y se espera que el juicio se lleve a cabo en 2022.

En medio de este polémico y mediático pleito, los fans de Johnny Depp han hecho tendencia el tema en varias ocasiones, y lo seguirán haciendo porque consideran injusto que Warner Bros. despidiera al actor de Animales Fantásticos 3 y a Heard la dejaran quedarse en Aquaman and the Lost Kingdom, ya que también se ha presentado evidencia de que ejerció violencia contra su ex-esposo.

Ayer el productor de Aquaman and the Lost Kingdom, Peter Safran, habló en el podcast Hero Nation, de Deadline, y reveló que las quejas de los seguidores de Depp no tuvieron efecto en las decisiones del estudio porque consideran que Heard es una pieza fundamental para el éxito de Aquaman. Estas fueron sus palabras:

Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar nunca a la pura presión de los fanáticos. Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que si está James Wan y Jason Momoa, debería estar Amber Heard. Eso es realmente lo que pasa. Uno no es ajeno a lo que está sucediendo en el TwitterVerse, pero eso no significa que tengamos que reaccionar ante él o tomarlo como un evangelio o acceder a sus deseos. Tienes que hacer lo correcto para la película.

Si bien los fans de Depp no lograron que Heard fuera despedida, sí sabotearon la calificación del público de la serie The Stand, por la sencilla razón de que ella formaba parte de la misma. Lo que se conoce ahora como review bombing es una práctica común entre grupos de fans que descargan su enojo hacia producciones que consideran ofensivas en algún sentido para ellos.

Aquaman fue un éxito rotundo de taquilla; para Warner Bros. debe haber sido una sorpresa que uno de los superhéroes menos populares de DC Comics les diera la película más taquillera en la historia de las adaptaciones de esa compañía. En gran parte se debió al carisma y la fama de Jason Momoa, pero no se puede negar que la cinta cumplió su función básica de entretener y ofrecer un espectáculo emocionante y lleno de acción y efectos visuales

Después de seis años, Aquaman logró superar lo recaudado por El Caballero de la Noche Asciende - 87%, de Christopher Nolan (Memento - 92%, Interestelar - 71%, El Origen - 86%), y coronarse como el gran éxito del DC Extended Universe. La secuela está programada para llegar en diciembre de 2022, y debemos esperar que vuelva a ser tan grande como su predecesora. Además de Aquaman and the Lost Kingdom, el universo cinematográfico de DC continúa con proyectos ambiciosos como The Flash y Black Adam, y las secuelas de ¡Shazam! - 88% y Mujer Maravilla 1984 - 76%.

