Zack Snyder lamenta los malos tratos de Joss Whedon al equipo de Liga de la Justicia

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 71% se encuentra a la vuelta de la esquina y los fans están con las emociones en el punto máximo, sobre todo con las recién liberadas primeras críticas y reacciones. Han pasado tres años desde el infructuoso trabajo de Joss Whedon en 2017 y muy pronto podríamos ser testigos de la redención definitiva. Snyder revela para The New York Times que no estaba al tanto sobre el mal ambiente vivido en los reshoots de la película, y que solo supo la verdad hasta mucho después; el cineasta tiene motivos justos para exponer. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

En julio de 2020, Ray Fisher expuso a los medios internacionales que "el trato de Joss Whedon en el set con el elenco y el equipo de Justice League fue asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable." Estas declaraciones encendieron las redes sociales y dieron inicio a una ola en contra del cineasta que hasta el día de hoy no tiene fin; Whedon está prácticamente cancelado de la industria de Hollywood y poco se le ve en público estos días. Por su parte, Snyder explica que no supo sobre los malos tratos del director en los reshoots debido a que en aquel entonces se encontraba inmiscuido en el duelo por el fallecimiento de su hija. Aquí su respuesta a TNYT cuando le preguntaron si estaba enterado de la situación:

No en ese momento. Lo último que querían hacer era llamarme, quejándose de que les costaba filmar. Pero en retrospectiva, ¿me siento mal de que hayan tenido que pasar por eso? Sí. Estos muchachos son mis amigos, son actores increíbles y son personas fuertes. Quiero que estén bien cuidados y en un contexto saludable. Yo no estuve allí, así que tu opinión probablemente sea tan buena como la mía.

Zack también habló sobre lo que pensó cuando le informaron que Joss tomaría su lugar como director en Liga de la Justicia - 41%.

Fue una especie de bandera roja. Dijeron: Creemos que mejorar el humor y hacer algunas cosas más divertidas será genial. Yo estaba como, Hmm, estoy feliz de filmar una escena si tienen una buena idea. Dimos una patada a un montón de escritores diferentes, y ellos habían venido con Joss. Es un escritor talentoso, no hay dos formas de hacerlo. Pero realmente no le vi el punto. Y luego, cuando dije, ya terminé, no puedo hacer esto, siento que estaban ofreciendo a Joss como voluntario como el finalizador de facto.

De acuerdo con Warner, Zack Snyder's Justicie League aparecerá en la plataforma de HBO Max el 18 de marzo, lista para arrasar con el catálogo del servicio y con las tendencias mundiales. Los fans ya se están preparando para recibirla y seguramente las conversaciones sobre ella no se detendrán por varios días. Desde hoy ya podemos notar la agitación en redes gracias a las primera críticas de medios reconocidos. Y tú, ¿tienes confianza en la película u opinas que será lo mejor del Universo Extendido de DC?

Warner Bros. y Marvel Studios están a punto de enfrentarse en un duelo de titanes, la primera con Zack Snyder's Justice League y la segunda con The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus. Ya veremos cuál de las dos logra ganar los reflectores definitivos en esta aparentemente interminable competencia por la supremacía en el género de superhéroes. Ambas empresas todavía tienen mucho para ofrecer al público con sus increíbles personajes y el próximo fin de semana representa un gran desafío para ambos, así como algo espectacular para los fans de ambos.

