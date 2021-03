La Liga de la Justicia de Zack Snyder: Primeras reacciones de los fans aseguran que es aún mejor de lo que se espera

A tan solo cuatro días de que por fin llegue La Liga de la Justicia de Zack Snyder, las primeras reacciones de los fans que ya tuvieron la oportunidad de ver la película no se han hecho esperar y la gran mayoría coincide en que es una producción emotiva, divertida y mucho mejor de lo que todos esperan. Después del estreno de Liga de la Justicia - 41% en 2017, Zack Snyder vivió toda una travesía para poder llevar a las pantallas lo que él había hecho.

El director no pudo terminar su película luego de una tragedia familiar, sin embargo, en semanas recientes también hablaría sobre la mala relación que ya comenzaba con Warner Bros. debido a su constante intervención ante la visión creativa de Snyder, y es que no sólo se trato de la edición final, sino que la compañía contrató a Joss Whedon para que reescribiera gran parte del guion modificando muchas partes importantes para el director original.

Lo que estaba a punto de quedarse en “lo que pudo ser” se hizo realidad gracias a la insistencia de los seguidores del director de El Amanecer de los Muertos - 75%, quienes comenzaron una campaña para que se realizara el corte original de Znyder. Con el apoyo de su esposa, el elenco y el mismo Christopher Nolan, Zack luchó para hacer esto realidad para terminar lo que él inició y darles a sus fans lo que merecen.

Si bien la película ya no será considerada canon con el Universo Extendido de DC y el cineasta terminó su relación con Warner, hay quienes esperan que con el resultado que de esta nueva versión se salven otros proyectos que él planeaba para la franquicia. Algunos de los comentarios que se han compartido aseguran que, aunque sólo se trate de una nueva versión de la misma película, es totalmente diferente.

Uno de los puntos que han destacado es la presencia de Ray Fisher, quien actualmente tiene una importante lucha en contra de Warner Media. Según lo que se ha comentado, él es prácticamente el corazón de la historia, contrario a la primera versión en donde se eliminaron varias de sus escenas. Por otro lado, está el tono de la cinta, misma que aseguran es un tono mas claro de lo que acostumbra a usar Snyder.

También está la composición de la banda sonora, la cual estuvo a cargo del DJ Junkie XL, calificada como superior a lo que se había escuchado antes. La Liga de la Justicia de Zack Snyder tiene su estreno oficial el próximo 18 de marzo por HBO Max y algunas otras plataformas, además de su lanzamiento confirmado en DVD y Blue-Ray en mayo. A continuación, puedes leer las primeras reacciones.

Vi #zacksnydersjusticeleague . Hablaremos de esto durante mucho tiempo -No es lo que esperas (no importa lo que esperes) -Más divertido que el corte teatral -Hay una temporada completa de GoT en 4 horas -Se siente como 2 1/2 horas -Hotdogs -Cyborg - # ZackSnydersJusticeLeague2

I saw #zacksnydersjusticeleague. We'll be talking about this for a long time



-Not what you expect (no matter what you expect)

-Funnier than the theatrical cut

-There's an entire season worth of GoT in 4 hours

-Feels like 2 1/2 hours

-Hotdogs

-Cyborg

-#ZackSnydersJusticeLeague2 — ☕Stephen M. Colbert (@smcolbert) March 14, 2021

El #SnyderCut es todo lo que los fanáticos esperaban (tal vez más). Sin embargo, es cierto: tiene un tono más claro. El éxito de taquilla del equipo de DC que esperábamos. Todavía tiene momentos de corazón y carácter. Lloré varias veces. Oh, Snyder tiene un par.

The #SnyderCut is everything fans have hoped for (maybe more). It’s true though: it’s lighter in tone. The DC team-up blockbuster we’ve waited for. Still has heart & character moments. I teared up multiple times. Oh, Snyder has a pair. #RestoreTheSnyderVerse @hbomax @snydercut — Scott McClellan, AP #81 (@ScottDC27) March 14, 2021

#ZackSnydersJusticeLeague es la película que todos queríamos y mucho más. Golpea, duele, te hace sonreír, llorar, te eleva y te hace creer que Age of Heroes ha vuelto. Es corazón, tristeza, esperanza, dolor, épica. Es catarsis. Me encantó. #SnyderCut

#ZackSnydersJusticeLeague is the movie we all wanted and much more.

It hits, it hurts, it makes you smile, cry, it uplifts you and it makes you believe the Age of Heroes is back.

It's heart, sadness, hope, grief, epicness.

It's catharsis.

I loved it.#SnyderCut @snydercut @hbomax pic.twitter.com/baxr5ElSOB — •JusticeMax• ZSJL's Associate Producer #GBTZ (@SupesBatsy) March 14, 2021

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una montaña rusa de emociones. Una historia sobre estar unidos y ayudarse unos a otros a alcanzar su potencial. Cada héroe brilla en todas partes. Un equilibrio perfecto de corazón y humor. El universo construido en la película te hace querer más.

Zack Snyder's Justice League is a rollercoaster of emotions.



A story about being united, and helping one another reach their potential. Each hero shines throughout. A perfect balance of heart and humor.



The universe built in the film has you wanting more.@snydercut#SnyderCut pic.twitter.com/Q366CqjRdC — Ω meg Ω (@wondermeg_) March 14, 2021

Acabo de ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder ... ¡Guau! Me encantó esta película. El tema de la familia prevaleció en todo momento. Un mensaje contundente sobre el vínculo entre padres e hijos. Me conectó a un nivel emocional. #SnyderCut

@snydercut @hbomax

I just watched Zack Snyder's Justice League....Wow! I loved this film. The theme of family was prevalent throughout. A strong message about the bond between parents and their children. It connected with me on an emotional level. #SnyderCut — Nicholas Arend (@NicholasArend4) March 14, 2021

Esta película fue increíble en todos los niveles. Definitivamente una película centrada en Cyborg. ¡Me encantó la actuación de Ray Fisher! #BORGLIFE Era legítimo. También quiero que Junkie XL componga una partitura para mi vida. ¡No puedo esperar a escuchar la partitura más adelante esta semana! #SnyderCut