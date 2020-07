Sebastian Stan es "cancelado" por fotografía "racista" publicada por su novia

Las redes sociales se han convertido en un lugar bastante extraño, plataformas en las que de vez en cuando observamos comportamientos o reacciones inesperadas por parte de fanáticos leales a una marca a alguien específico. En estos tiempos ser fan es un concepto bastante líquido, algunos aman a su objeto de adoración un día, pero al siguiente lo odian y su objetivo último es destruirlo. El caso más reciente es el de Sebastian Stan, actor que interpreta a Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel, los usuarios de las redes lo están cancelando por una fotografía en Instagram que han interpretado como racista.

Sebastian Stan se unió al MCU en 2011 con la película Capitán América: El primer vengador - 79%, donde interpreta al mejor amigo de Steve Rogers y aparentemente muere cayendo de un tren. El personaje regresa en Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% como un experto asesino mejorado al servicio de H.Y.D.R.A.; la organización se encargó de alargar su vida gracias a peligrosos experimentos. Poco a poco, Bucky logra redimirse y pasa a formar parte del equipo de los Vengadores, convirtiéndose en un gran superhéroe sin la necesidad de poderes.

Stan se convirtió en tendencia por una razón muy extraña. Recientemente se confirmó su romance con la actriz Alejandra Onievo, famosa por El Secreto de Puente Viejo; los fans del actor corrieron al perfil en Instagram de la española y escarbaron hasta encontrar una foto de 2018 en donde se le ve disfrazada de geisha. Algunos usuarios de las redes sociales se lo tomaron muy mal y tacharon a Alejandra de racista por utilizar la imagen de una cultura que no le pertenece, este problema dio paso al hashtag #SebastianStanIsOverParty, lo que significa que están “cancelando” al actor. Otra víctima de este fenómeno.

En Twitter aparecieron personas utilizando el hashtag para decir que Sebastian Stan es el peor por estar con una “mujer racista” y lo quieren fuera de la industria del entretenimiento, mientras que otros se dedicaron a mencionar que la iniciativa de los haters es en realidad una tontería y están buscando problemas donde los hay. Lo cierto es que ahora las estrellas deben tener mucho cuidado con la imagen que dan al mundo, pues lo jueces de las redes (personas anónimas seguras tras la pantalla de sus ordenadores o celular) no tendrán piedad cuando se topen con la mínima cosa que no les parezca.

La popular “cultura de la cancelación” sigue presente y haciéndose con nuevas víctimas, algunas de ellas sin un errores realmente cometidos. Es interesante observar cómo se desarrolla este fenómeno, en donde las características más sencillas pueden hacer enfurecer a legiones de usuarios, quienes no tendrán piedad ante nada. Por su parte, Sebastian Stan ignoró y bloqueó a quienes lo molestaron en Instagram por la foto de Alejandra, hecho que hizo enfurecer a los usuarios.

Puedes leer algunos de los tuits que condenan a Sebastian Stan por la foto de Alejandra Onieva a continuación (la imagen ya ha sido borrada del perfil en Instagram):

