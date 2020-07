Giancarlo Esposito dice que el MCU es el siguiente paso en su carrera y los fans le sugieren personajes

Puede ser que no a todos les encante el cine de superhéroes y mucho menos la popularidad alcanzada por parte de Marvel Studios, algunos actores como Jason Statham (Megalodón - 42%, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw - 83%, El Especialista: La Resurrección - 28%) se han rehusado a ser parte del tan extenso MCU. A pesar de ello, hay otros que sí ansían una oportunidad para ser parte de este basto universo, uno de ellos es el reconocido actor de Breaking Bad - 81%, Giancarlo Esposito, quien recientemente se dijo interesado en trabajar con Marvel, y tras esta declaración los fanáticos ya estaban proponiendo personajes que podría interpretar.

En redes sociales, el nombre de Giancarlo Esposito (Sospechosos Comunes - 88%, Breaking Bad - 81%, Better Call Saul - 100%) se volvió tendencia después de que los rumores por su inclusión dentro del Universo Cinematográfico de Marvel se hicieran más latentes. Todo comenzó gracias a una declaración que dio en entrevista para Entertainment Tonight, y cuando le preguntaron si ya sabía que papel interpretaría de ser llamado, comentó:

Quiero trabajar con esos tipos, lo expongo todo el tiempo ... Lo que hacen es fantástico, quiero hacer algo duradero con ellos ... Creo que el mundo de Marvel sería, probablemente, el próximo paso para mí, y luego volvería a interpretar a algunos personajes que creo que realmente cambiaron el mundo con sus acciones.

Ante los rumores de que pronto llegará a Marvel aclaró que no hay nada confirmado y que no ha sido él quien los ha comenzado:

Ha habido todos estos rumores sobre estar con Marvel… No he creado ninguno de esos rumores, pero trabajé hace años con el copresidente y productor ejecutivo de Marvel Studio Louis D'Esposito ... cuando estuvo en The Cotton Club, y era segundo asistente director.

Tal como lo mencionó el actor, no hay nada confirmado más que las ganas que tiene por ser parte de los héroes más poderosos del planeta. Pero estas pequeñas declaraciones bastaron para que los fans comenzaran a lanzar propuestas en redes sociales de los personajes que les gustaría que el actor de Better Call Saul - 100% interpretara en el marco de estas películas, la mayoría de estos son villanos famosos como Magneto o Mefisto:

Sería un Magneto genial

He would be a cool magneto — Sam (@WHUPedroAY) July 12, 2020

Cuando el MCU y Sony hagan al casting de Norman Osborn, la única opción lógica es Giancarlo Esposito. Gracias por estar de acuerdo mi tweet.

when the MCU and Sony get around to casting Norman Osborn the only logical choice is Giancarlo Esposito.



Thank you for agreeing with my tweet. — D(efund the police)irigo🌲 (@DirigoFM) July 4, 2020

Si Giancarlo Esposito se une al MCU, debería interpretar a Doctor Doom. Definitivamente es el mejor para ese papel y podrían retenerlo por mucho tiempo. Haz que Doctor Doom sea el próximo gran villano de los Vengadores. (Tal cómo era Thanos)

If Giancarlo Esposito is going to the MCU, he should play Doctor Doom.

He would absolutely crush that role & they could keep him for a long time.



Make Doctor Doom the next big villain for the Avengers. (like how Thanos was) pic.twitter.com/HA1vpqwQ6i — Sancheezzzy ✵ (@Scoby20) July 12, 2020

Otros fanáticos, no estuvieron tan de acuerdo con la idea de que el actor represente a fuerzas a un villano y sugirieron otras opciones. Mientras que algunos usuarios nostálgicos pidieron un reencuentro con Bryan Cranston:

¿Vamos a girar esto y darle a Giancarlo Esposito un papel no necesariamente villano en el MCU?

Let's mix it up and give Giancarlo Esposito a non-villain role in the MCU? pic.twitter.com/9UCtcH87hH — Caleb Williams (@KnightGambit) July 12, 2020

¿Pueden imaginarse a Giancarlo Esposito interpretando al Profesor X del MCU y Bryan Cranston siendo Magneto?

Can you guys imagine Giancarlo Esposito playing the MCU's Professor X and Bryan Cranston - Magneto? — T. Robotnikov (@TomislavNikolov) May 21, 2020

Si quisieran traer al Doctor Octopus al MCU, no puedo pensar en un mejor actor para interpretarlo que Giancarlo Esposito.

If they wanted to bring in Doctor Octopus into the MCU, I can't think of a better actor to play him than Giancarlo Esposito — Jonathan Black Lives Matter Dye (@changingshades) January 31, 2020

Como señalan los rumores, la inclusión de Esposito es una de las movidas más probables por parte de Marvel Studios. El actor tiene ya cierta conexión con la familia Disney más allá del codirector de la compañía, esto gracias a su reciente participación en The Mandalorian - 90%, la cual continuará para la segunda temporada. Además de que también prestó su voz para otro proyecto de Jon Favreau en el live-action de El Libro de la Selva - 85%. En el campo de los superhéroes se le atañe la voz de Lex Luthor en la serie animada de Harley Quinn.

