Creadores de Westworld preparan serie de Fallout para Amazon

Es un buen momento para ser gamer y seriéfilo. Varios videojuegos están por llegar. Pero no sólo eso, sino que son algunos de los más reconocidos creadores de televisión los que se están interesando por hacer estas adaptaciones. El más reciente caso es el de la franquicia Fallout, juegos que llegarán a Amazon en un nuevo show que está siendo desarrollado por Lisa Joy Nolan y Jonathan Nolan , quienes están a cargo de la aclamada Westworld - 75% para HBO.

De acuerdo con información de Variety, la serie de videojuegos Fallout está por convertirse en un programa de televisión de la mano de Jonathan Nolan y Lisa Joy. Ambos showrunners han adquirido los derechos para la saga y preparan la serie para Amazon Prime Video. Este sería su segundo proyecto de ciencia ficción luego de Westworld - 89%, el drama sobre inteligencia artificial que acaba de terminar de transmitir su tercera temporada hace unos meses.

Aparentemente, el trato es que si el libreto de los episodios es del gusto de los ejecutivos, la serie se realizaría. Sin necesidad de aprobar un piloto. De momento, se desconoce qué tan avanzados están ambos guionistas en el desarrollo de la serie. La saga de Fallout tiene cuatro juegos principales, por lo que tienen bastante de donde cortar para comenzar a contar esa historia en papel y más tarde en la pantalla chica.

Fallout, el primer juego, fue lanzado en 1997 y está ambientado en el siglo XXII. Sigue a un sobreviviente de una guerra nuclear que está en búsqueda de un chip que le permita reparar el suministro de agua del refugio en el que vive. Durante su misión, se encuentra con una banda de mutantes liderados por una extraña entidad, a quien tiene que derrotar. La más reciente entrega de la franquicia llegó en 2014 y fue la cuarta de la serie principal.

De acuerdo con el reporte, Nolan y Joy se sintieron atraídos ante los temas de la devastación provocada por una guerra nuclear. Y quieren explorar cómo se vería el mundo luego de un conflicto bélico. Planean retomar la crudeza de esa clase de ambientes sin dejar de lado lo que ya hemos visto en los juegos y los elementos que éstos han retomado a su vez de películas de serie B de desastres nucleares. Sobre si los personajes serán los mismos, no hay confirmación aún.

Westworld - 96%, su otro gran proyecto, también es una adaptación de una película. Los creadores lograron impresionar con su propuesta en los temas de ese material original y en la creación de un mundo futurista que se regocija en sus impulsos más violentos. Así que los fans de los juegos pueden esperar una versión moderna, pero también más enfocada en estudiar los temas de la franquicia. Así que sólo hay razones para anticipar con emoción esta adaptación.

La televisión ahora parece voltear la mirada a las consolas, pues también se espera una serie del popular juego The Last of Us: Part II - 100% para HBO de la mano del director Craig Mazin , creador de Chernobyl - 92%. Con Fallout, no cabe duda de que los mundo postapocalípticos siguen permeando en nuestra imaginación y forman parte de nuestras preocupaciones (quién sabe por qué ¿no?). Todavía no hay fecha tentativa de estreno, pero seguramente en los próximos meses podremos saber si Amazon queda impresionada con los libretos y comienza la producción.

