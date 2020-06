Ofertas de la semana: Joyas del cyberpunk

¡Vuelven las recomendaciones de Tomatazos! Todos amamos la ciencia ficción, uno de los géneros que la industria del entretenimiento ha explorado hasta el cansancio pero que muy de vez en cuando nos sorprende con propuestas realmente interesantes, cargadas con nuevos dilemas y cuestiones. Uno de sus subgéneros es el cyberpunk, caracterizado por narrar historias desde un horizonte pesimista y distópico, donde los espacios urbanos son los protagonistas pero sus habitantes se encuentran muy lejos de tener una buena calidad de vida gracias a la corrupción de los sistemas económicos, políticos y sociales.

A menudo se asocia el nacimiento del cyberpunk a autores como William Gibson y Bruce Sterling, con ejemplos de novelas como Neuromante, Conde Cero o la antología Mirrorshades. Se trata de un subgénero relativamente nuevo que se ha convertido en un favorito de innumerables personas en todo el mundo, con muchos de ellos deseando formar parte de una realidad como la presentada en tales historias. La estética es seductora y las misiones tan importantes como el sentido mismo de la vida.

Además de las luchas con megacorporaciones y la utilización de alta tecnología en cada aspecto de la vida, junto con la suciedad no solo del medio urbano, también en el espíritu de la época ficticia, los protagonistas del cyberpunk son individuos con notables conflictos existenciales. Tratan de resolver su interior a través de las acciones y decisiones que toman en su mundo. El cine y los videojuegos se han nutrido bastante bien del género, entregándonos productos realmente formidables que vale la pena compartir en nuestras recomendaciones de hoy.

Disco Duro Externo portátil para Xbox One (5 TB, USB 3.0) - Edición Especial Cyberpunk 2077

• Precio en Amazon.com.mx: $4,394.16 MXN

Xbox se ha destacado como una de las marcas líderes en la industria del videojuego. Su compromiso con el público nos ha traído algunos de los títulos más inolvidables y las mejores consolas en nuestras manos; Xbox One se ha destacado muy bien en el terreno y muy pronto llegará hasta nosotros la Series X para la novena generación. Pero el tiempo presente todavía cuenta con algunas joyitas imperdibles como es el caso del disco duro que recomendamos el día de hoy, ideal para los gamers más apasionados.

Con una capacidad de increíble poder, el Disco Duro Externo portátil para Xbox One almacena un arsenal de juegos con hasta 5 TB de espacio; cuenta con un diseño sci-fi inspirado en el aspecto y las sensaciones inigualables del universo Cyberpunk 2077. Game Drive utiliza el mismo firmware que las consolas Xbox para un alto rendimiento y una jugabilidad sin interrupciones, es decir, gameplay sin combustible; además, la configuración fácil de conectar y usar USB 3.0 permite la instalación y el juego en cuestión de minutos: funciona con Xbox One, Xbox One X y Xbox One S.

Estamos seguros de que no querrás perderte esta increíble experiencia de juego con Xbox One, y más si eres un consumidor regular de la marca. La edición cyberpunk del Disco Duro Portátil es una compra excepcional para los gamers que disfrutan con los productos de la más reciente generación, preparados para dar la bienvenida a aventuras gigantescas en el terreno del entretenimiento interactivo.

Más productos geniales de Cyberpunk 2077:

The Ghost in the Shell - Manga completo en pasta dura edición Deluxe con 11% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $1,623.00 MXN - ahorras $199.93

Esta serie manga es un producto indispensable para cualquier buen fanático de la ciencia ficción y el cyberpunk. The Ghost in the Shell, la publicación de 1989 que se convirtió en una legendaria franquicia de anime, ahora llega en una caja de colección totalmente increíble. Incluye tres volúmenes de tapa dura de gran tamaño, más una litografía coleccionable del creador Masamune Shirow . Los fans del manga más fino quedarán impresionados con la sofisticada presentación.

La historia de The Ghost in the Shell es mítica, ubicada en lo profundo del siglo XXI, donde la línea entre el hombre y la máquina se ha desdibujado a medida que los humanos confían en las mejoras de los implantes mecánicos y los robots se actualizan con tejido humano. En este escenario que converge rápidamente, la agente cyborg Motoko Kusanagi es encargada de localizar a los terroristas y cibercriminales más astutos y peligrosos, incluidos los "hackers fantasmas", quienes son capaces de explotar la interfaz humano-máquina y reprogramar a los humanos para que se conviertan en títeres, logrando cumplir fines criminales de los antagonistas.

El manga inspiró la serie anime, la famosa película de 1995, Ghost in the Shell - 96%, y la película live-action de 2017, La Vigilante Del Futuro: Ghost In The Shell - 44%. La publicación ambientada en el cyberpunk ha sido aclamada desde su primera aparición y se ha convertido en un objeto de culto entre los fans del sub-género, además, inspiró una de las megafranquicias sci-fi de Hollywood, Matrix. Un logro impresionante de su industria y una pieza fundamental para los coleccionistas.

Cyberpunk 2077 para PlayStation 4 - Edición estándar con 10 % de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $1,350 MXN - ahorras $149 MXN

CD Projekt RED está a punto de regresar con un título increíblemente esperado por la comunidad gamer. Se trata de Cyberpunk 2077, un sandbox en el que Estados Unidos se encuentra en su estado más deplorable, al más puro estilo de la distopía. Megacorps controla la vida en todos sus aspectos desde los pisos superiores de sus altas fortalezas. Abajo, bandas de traficantes de drogas, estafadores de tecnología y mercaderes de ilusiones ilícitas corren por las calles. El mundo intermedio es donde la decadencia, el sexo y la cultura pop se mezclan con el crimen violento, la pobreza extrema y la promesa inalcanzable del sueño americano. Su protagonista describe a Night City como el espíritu imperecedero del cyberpunk:

En 2077 votaron a mi ciudad como el peor lugar para vivir en Estados Unidos. ¿Sus problemas principales? Una tasa de violencia extremadamente alta y el mayor número de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza que en cualquier otro lugar. No puedo negarlo, es la verdad... pero todos quieren vivir aquí. Esta ciudad siempre tiene una promesa para ti. Puede ser una mentira, una ilusión, pero está ahí, a la vuelta de la esquina... y te mantiene en movimiento. Es una ciudad de sueños… y yo soy un gran soñador.

Lo anterior es tan seductor como el hecho de Keanu Reeves será incluido en el argumento de Cyberpunk 2077. La edición estándar que ofrecemos te convertirá en un mercenario urbano equipado con mejoras cibernéticas, ofreciéndote la oportunidad de crear tu leyenda en las calles de Night City. Incluye estuche con disco, un compendio que detalla la configuración del juego y la historia, postales de Night City, un mapa de la Night City y calcomanías. El juego saldrá a la venta el 19 de noviembre pero puedes hacer la compra ya mismo.

Akira (Blu-Ray + DVD) - Edición 25 Aniversario

• Precio en Amazon.com.mx: $691.34 MXN

Akira - 87% nació como un manga producto de la mente de Katsuhiro Ôtomo , una historia de ciencia ficción que a menudo se le niega una naturaleza cyberpunk pero que cuenta con sus rasgos más icónicos. Cuando fue publicada en los años ochenta gozó de gran éxito entre los lectores y fue merecedora de algunos reconocimientos. Para 1988 se estrena Akira, película que llegó para destacar no solo en la industria de la animación, también en el cine en general.

La película de Akira nos presenta la historia de Kaneda y Tetsuo, un par de adolescentes que pertenecen a una pandilla de motociclistas rebeldes. El argumento se desarrolla en 2019, en Neo-Tokio, una ciudad decadente resultado de una catástrofe acontecida pocos años antes. Tetsuo tiene un accidente con un misterioso ser y pronto comienza a mostrar increíbles poderes que lo transforman en un peligro para el mundo y para él mismo. Kaneda tratará de salvarlo pero algo más grande e inevitable vendrá para poner orden.

Akira se ha convertido en una película anime de culto, cambió su contexto para siempre y demostró la capacidad de su industria para producir obras notables. Su animación, su banda sonora, y su inolvidable historia con gran trasfondo filosófico la hicieron un referente cultural que sigue siendo muy apreciado en el tiempo presente. Imposible ignorar la secuencias de motocicletas en Neo-Tokio, un logro de los animadores en la década de los ochenta. Ahora puedes disfrutar de cinta en casa gracias a esta increíble edición lanzada por su aniversario 25.

Blade Runner 2049 (Blu-Ray)

• Precio en Amazon.com.mx: $239.00

Antes de su estreno, pocos creyeron queBlade Runner 2049 - 88% de Denis Villeneuve se convertiría en la magnífica pieza de cyberpunk que es el día de hoy. Esta película es la secuela del clásico Blade Runner - 90%, sin embargo, brilla con una luz propia de gran potencia y nos ha dejado muy claro que no todas las continuaciones terminan en desastre. La cinta es visualmente impresionante, con Warner Bros. echando la casa por la ventana y concediendo una experiencia única, regresando a temas como el transhumanismo o lo que nos hace ser humanos, dilemas que siguen siendo fuente de debate en occidente.

Treinta años después de los eventos de la primera película, un nuevo blade runner, el oficial de Los Ángeles K, desentierra un secreto que tiene el potencial de sumergir lo que queda de la sociedad en el caos. El descubrimiento de K lo conduce a buscar a Rick Deckard, un antiguo blade runner que desapareció varias décadas atrás. Denis Villeneuve sorprende con esta pieza de suma calidad, una gran rechazada de la temporada de premios en su momento, tal vez porque las personas de las Academias se niegan a mirar la realidad de frente.

La edición Blu-Ray de Blade Runner 2049 es una pieza fundamental para todos los fans del buen cyberpunk y de las películas exigentes. El día de hoy la traemos solo para ti a un precio increíble.

