Los hermanos Russo podrían dirigir una película sobre Luke Skywalker

Star Wars es una franquicia de la que se puede sacar mucho jugo. Sus vertientes permiten explorar distintas historias a lo largo y ancho de la galaxia. Sin embargo, tras la desastrosa última trilogía, y con los fanáticos un poco hartos de ver lo mismo, pareciera que la decisión más acertada que Lucas Film podría tomar es la de darse un respiro, pero en lugar de eso, tal parece que están dispuestos a seguir rascando más material para crear nuevas películas, y los directores de Avengers: Endgame - 95% podrían estar involucrados en uno de los proyectos a futuro de Star Wars.

Lucas Film y Marvel Studios pertenecen a Disney, por lo que no es sorpresa que estén compartiéndose a sus estrellas. Jon Favreau fue el primero en demostrar su talento con Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% y The Mandalorian - 90%. El ganador al Óscar, Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok - 92% y Thor: Love and Thunder, ha confirmado que dará un salto de Marvel Sudios y se unirá al estudio a cargo de las películas y series de Star Wars. Así que resultaría convincente que los siguientes en la lista sean Anthony Russo y Joe Russo para desarrollar una historia basada en la creación de George Lucas.

De acuerdo con las fuentes de We Got This Covered, el estudio podría estar interesado en crear una producción en la que Luke Skywalker sea el protagonista. Según los informes, lo que se busca es mostrar al joven jedi durante los 30 años que transcurrieron entre Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% y Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, y en algún momento representar cómo fue que finalmente le dio la espalda a la Fuerza y se exilió mientras Kylo Ren (Adam Driver) se convertía al lado oscuro.

Esta nueva entrega no está todavía confirmada y circula a manera de rumor, No obstante, la inclusión de los directores de Avengers: Infinity War - 79% no parece tan descabellada. Después de todo, en su currículum tienen ya dos de las películas más taquilleras de la historia, así como el cariño de los fanáticos, por lo que sería un movimiento acertado llamarlos para ver que tienen que aportar a la franquicia.

Por otra parte, el rumbo de la historia de esta nueva producción podría no ser del total agrado para el público, en especial para aquellos que vienen pidiendo algo nuevo y fresco y que tanto se quejaron de que Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% se parecía mucho a Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, sólo que ahora con Daisy Ridley como protagonista. Así que el volver a la historia de los Skywalker podría traer más problemas que soluciones.

A pesar de que sólo sea un rumor, sería interesante ver lo que los Russo pueden hacer con estos personajes, en especial con Luke. Si bien no sería una historia del todo nueva, este periodo de tiempo entre la trilogía de original y la más reciente, quedó en un limbo inexplicable. Además, a como son los directores de Capitán América: Civil War - 90%, tal vez se podría esperar que Tom Holland sea quien personifique la versión joven de Skywalker. De cualquier manera, sería una vertiente interesante de explorar.

Por su parte, la serie de Favreau, The Mandalorian está haciendo lo propio al regresar un poco de esperanza a la franquicia. No está del todo conectada con los personajes que interpretaron Mark Hamill y compañía, pero han presentado suficientes referencias para tener quietos y contentos a los seguidores de Star Wars, convirtiéndose así en el faro que guié las siguientes producciones. Sólo el tiempo dirá qué es lo que Lucas Film se trae entre manos y hasta donde logran estirar estas historias.

