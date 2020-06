The Flash: Warner Bros. podría ir tras Christian Bale si Michael Keaton no acepta ser Batman

Los planes de Warner Bros. están marchando hacia adelante y vaya que tiene grandes objetivos en mente. Hace algunos días nos enteramos de la posible llegada de Michael Keaton como Batman en el DCEU, y ahora tenemos una noticia que hará enloquecer a los seguidores más fieles del Caballero Oscuro. De acuerdo con un rumor compartido por DCEU Mythic (vía CBR), si Keaton no acepta la propuesta, el estudio podría ir en busca de Christian Bale para traerlo de regreso como Bruce Wayne en la película de The Flash. Cosas grandes podrían estar a punto de llegar para el universo de los superhéroes DC.

Meses atrás se reportó que la película de The Flash estará a cargo de Andy Muschietti (It (Eso) - 85%, It: Capítulo Dos - 80%), confirmación que llenó de esperanza a todos aquellos fanáticos que aguardan con emoción una aventura en solitario para el famoso Barry Allen. El superhéroe fue introducido al DCEU con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, pero solo hasta Liga de la Justicia - 41% fuimos capaces de verlo en acción. Aunque esta última película representó un tropiezo en el historial de Warner, los fans todavía no pierden la fe de que el estudio sea capaz de arreglar las cosas.

Tal parece que las mentes detrás de la película de The Flash tienen la intención de cambiar para siempre lo que conocemos, en el buen sentido queremos pensar. La posibilidad de tener a Michael Keaton de regreso como Batman ha llenado de calidez los corazones del público que adoran al actor y al personaje. Ahora aparece el rumor de que Christian Bale podría ser la segunda alternativa en los planes del estudio y las expectativas se han elevado a la máxima potencia, con justa razón.

Bale interpretó a Batman en las películas de Christopher Nolan, una trilogía que desde la primera entrega le dio un giro radical a las cintas de superhéroes. Mientras que los años anteriores nos presentaron adaptaciones simples y hasta caricaturescas, Nolan apareció con un Bruce Wayne de rasgos más oscuros y un universo de mayor complejidad. Si las películas hubieran sido estrenadas en la actualidad se habrían llevado todos los premios de la temporada.

DCEU Mythic señala que las conversaciones entre Warner Bros. y Michael Keaton se mantienen, no obstante, si no llegan a buen puerto los ejecutivos pondrían su mirada en Bale. El estudio todavía tiene la intención de contratar a un actor de Batman maduro, sin embargo, cabe señalar que no tienen la intención de acercarse a Ben Affleck, actor que tiempo atrás declaró haber terminado con el personaje de forma permanente. ¿De quién es el rostro que definitivamente será incluido en la película de The Flash? Se trata de un misterio muy interesante que podría tomar mucho tiempo en entregar una respuestas final.

Es probable que el futuro de la película con Barry Allen se encuentre ligado al del Snyder Cut, la esperada cinta que pretende arreglar los fallos observado en Liga de la Justicia; está claro que los superhéroes del DCEU tienen mucho para contar todavía. A pesar de las malas pasadas de la compañía, los personajes guardan grandes esperanzas para hacer de sus historias las reinas de la industria. Warner Bros. comenzó a dar los pasos adecuados en el momento que decidió no ignorar los deseo de los fanáticos.

La siguiente película del DCEU es Wonder Woman 1984, la segunda aventura de la poderosa Diana Prince en la pantalla grande. El tráiler de la película es absolutamente espectacular y nos promete un gran viaje junto a la famosa Mujer Maravilla. Su estreno se planeó originalmente para el 5 de junio pero se vio afectado por la emergencia sanitaria global, ahora debemos hasta el 2 de octubre para ser testigos de sus nuevas hazañas. Esperamos que para esa fecha la salida a los cines se haya convertido en algo sin riesgos.

