Dark: Fans reaccionan al final de la aclamada serie

La serie alemana que está rompiendo Internet (otra vez) es una de esas producciones que hacen que uno se pregunte muchas cosas y sus episodios nos respondan con más interrogantes. Dark - 100% finalmente llegó a Netflix no solo para complicarle las cosas a sus suscriptores sino para cerrar una historia que prometía desde el comienzo la llegada del apocalipsis un 27 de junio de 2020, que precisamente es el día en el que sus episodios finales se encuentran disponibles en la plataforma.

Gracias a la pareja conformada por Baran bo Odar y Jantje Friese , esta última siendo uno de los principales guionistas, es que tenemos esta destacada producción, que gana notoriedad en el catálogo del gigante del streaming por su calidad como producto audiovisual y además por su compleja historia que tiene que ver con viajes en el tiempo y un ciclo que lleva a sus mismos personajes en diferentes épocas a acciones que parecen inevitables, las cuales ocasionan la llegada del fin del mundo. Dentro de la historia, uno de los primeros que conocemos es Jonas, un joven que vive en el pueblo de Winden donde varias familias guardan secretos que se van descubriendo con el avance realizado por el espectador.

Una serie de sucesos inesperados se desencadena cuando un niño desaparece misteriosamente. Lo que nadie sabe es que él viajó por accidente al pasado, en la década de 1980, y quedó atrapado allí. Ese mismo niño es el hombre al que vemos quitarse la vida al inicio de la serie, en el tiempo presente. Suena como algo imposible, pero para Dark encontrar una respuesta es sinónimo de generar más preguntas que nos llevan a descubrir a Adam, un personaje que está haciendo todo lo posible porque el ciclo se repita y llegue el apocalipsis. La segunda temporada escaló y se convirtió en una especie de guerra por el control del tiempo y las acciones en lo que prácticamente es un multiverso, aunque por ahora más enredado que cualquier cómic de los X-Men, si hablamos de expertos en viajar a través del tiempo.

Este apocalipsis de carácter nuclear fue lo que estrecha la relación de los personajes entre sí y conecta al resto de habitantes del pueblo de Winden. La “clave” para entender la compleja trama es preguntarse cuándo ocurre lo que ocurre y no qué. Esto ha llevado a los fans a compartir en redes sociales sus reacciones a la temporada final, de las cuales muchas tienen en común el mismo sentimiento al decir que no terminaron de entender la historia pero que aún así la disfrutaron.

Lo de Dark es una situación muy curiosa en el mundo de la televisión actual. Baran bo Odar y Jantje Friese, sus creadores, supieron no estirar innecesariamente la historia y anunciaron con anticipación que no debemos esperar más de tres temporadas para que esta sea contada en su totalidad. Además, cada estreno se convirtió en un evento, que solo había ocurrido con producciones como Breaking Bad - 100% o Game of Thrones - 59%, y no fue cancelada por Netflix antes de tiempo, lo cual es algo de lo que pocas series pueden presumir, ya que aunque le faltó poco para empatar a sus calificaciones en sitios como Rotten Tomatoes, tiene a favor lo cerca que está de convertirse en legado importante para este medio por la forma en la que construyó su universo y a sus personajes.

No nos meteremos en el terreno de los spoilers, teniendo en cuenta que apenas se acaba de estrenar la temporada final, pero cabe recordar que en la segunda tanda de episodios nos dejaron con una gran revelación que consistió en que las líneas del tiempo iban a ser nada en comparación con los multiversos que prometió cuando aparece Martha para rescatar a Jonas, en una escena en la que ella había sido asesinada. Lo que complicó y a la vez resolvió el misterio es que la recién llegada pertenece a otro mundo. Si creyeron que lo último que veremos de Dark será menos complicado, esperen a ver las reacciones de usuarios en Twitter que parecen decir lo contrario:

Respeto para todos y todas, quienes ya vieron #DARKseason3 pero no han hecho spoiler 🙌🏻 #DarkNetflix pic.twitter.com/YwM4xmlUXu — Mauricio Alexis (@MauricioAV88) June 27, 2020

#DARKseason3 Acabo de terminar de ver Dark 3 y no puedo estar más satisfecha, definitivamente es una obra de arte, cuando pensaba que no podían sorprenderme más, lo hacían de nuevo! La mejor serie que he visto y por mucho. pic.twitter.com/UIur9IHdKv — rym (@itsmeornobody) June 27, 2020

yo viendo una clase online de 30min // viendo 8 caps de 1 hr en un sólo día 🤪🤪#DARKseason3 pic.twitter.com/A8xy3VPi05 — ✰timi✰ (@lanonblonde) June 27, 2020

Cuando ya casi se termina el 27 de junio y todavía no se acaba el mundo #DarkNetflix #DARKseason3 pic.twitter.com/kbIAyVibxV — Joshernn (@Xosehernn) June 28, 2020

Estoy confundido con el final de #DARK, es un final triste o es un final feliz?#DARKseason3 pic.twitter.com/6RUdJSYFzQ — Tío Sadaharu (@SadaharuTio) June 27, 2020

