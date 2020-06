The Boys: la segunda temporada de los superhéroes de Amazon ya tiene fecha de estreno

Se nos hace difícil creer que hay una fatiga en las producciones para cine y televisión sobre superhéroes cuando existe The Boys - 90%. La producción de Amazon para su plataforma de streaming tiene una segunda temporada que llegará muy pronto a su catálogo gracias al éxito de sus primeros episodios. De hecho, se confirmó poco tiempo después de su llegada al catálogo del servicio por suscripción que la serie es el mayor éxito de la compañía que este año no solo ha tenido que enfrentarse a Netflix, sino a otros como Hulu y Disney Plus en un mercado que continúa en rápida expansión.



La serie creada por Eric Kripke , Evan Goldberg y Seth Rogen se convirtió en la producción más vista de Amazon Prime Video cuando apenas pasaron dos semanas de su estreno. Esto fue confirmado por Jennifer Salke, la jefa de Amazon Studios, quien comunicó que además de ser uno de los contenidos originales más vistos por los suscriptores sobrepasó las predicciones en cuanto al número de reproducciones, aunque nunca se compartieron sus cifras de forma pública. Gracias a que la gente del estudio sabía la calidad del producto que tenían entre manos, y lo lejos que podía llegar, es que los fans no tuvieron que esperar mucho tiempo para la confirmación de una segunda temporada, que llegó incluso antes del lanzamiento de la serie.



Desde Variety se reportó que en un evento celebrado en línea, con el actor y comediante Patton Oswalt haciendo de anfitrión, fue que se anunció la fecha de estreno de la segunda tanda de episodios junto con otros detalles que hay que saber antes de ver la temporada. Eric Kripke, uno de los tres creadores de la serie, confirmó que a partir del 4 de septiembre de este año se podrá ver lo nuevo que ha preparado Amazon. Decimos “a partir de esta fecha”, porque la producción no llegará en su totalidad a la plataforma ese día, sino que sus suscriptores deberán seguir el calendario de lanzamiento que se ha establecido.





Será un total de ocho episodios los que tendrá lo nuevo de The Boys, pero en la fecha mencionada solo estarán disponibles los tres primeros. De allí los cinco restantes aparecerán en el catálogo al ritmo de uno por semana, con la intención de hacer que el público tenga la oportunidad de absorber todo lo que sucede en cada uno de los episodios y recuperarse antes de que la historia continúe con el siguiente. Eso quiere decir que el final de la temporada se estrenará este 9 de octubre, de acuerdo con el nuevo formato de lanzamiento que se pondrá en práctica muy pronto. El anuncio, que llegó durante una reunión virtual de todo el elenco, estaba previsto para suceder en marzo de 2020 durante el festival PaleyFest TV, que terminó siendo cancelado por el brote de la pandemia.

The Boys está basada en la popular serie de cómics del mismo nombre, que fue creada por Garth Ennis , en la cual seimagina un mundo en el cual los superhéroes no son tan buenos como los pintan. Para la adaptación televisiva fueron presentados como una sátira a la forma en que estos personajes son manejados en la actualidad. En la ficción, la corporación Vought se encarga de reclutar a personas con habilidades para convertirlos en íconos para los habitantes de Estados Unidos y aprovecharse de todo lo pueden obtener gracias a ellos.

Esta empresa se encarga de su imagen, sus apariciones en eventos y hasta de la mercadería que pueden sacar, ya que estar bajo su representación es convertirse en una celebridad. El parecido con lo que hacen Disney y Marvel en nuestro tiempo no es una coincidencia, y los protagonistas forman parte de un grupo conocido como Los Siete, que en realidad es una parodia a los superhéroes de DC y a los de la Casa de las Ideas por igual, aunque lucen muy similares a la Liga de la Justicia. No cabe duda que es su ácida mirada a estos temas actuales la que se lleva gran parte del crédito por lo bien que le ha ido a la serie.

