Fans de Anne with an E piden a Amazon que salve la serie y produzca la cuarta temporada

En 2017 apareció a través de la señal de CBC Television Anne with an E, adaptación de la famosa historia publicada en 1908 por Lucy Maud Montgomery , Ana de las Tejas Verdes. La serie comenzó a pasos pequeños, con un reducido fandom que se encargó de mantenerla con vida durante algunas temporadas. Los seguidores fueron llegando poco a poco, y para cuando la cadena anunció la cancelación de la serie, sin motivo, en noviembre del año pasado, los corazones de cientos de miles se quebraron al mismo tiempo. A principios de la semana llegó a los primeros lugares de las tendencias mundiales gracias a un increíble esfuerzo hecho por sus seguidores, y este sábado lo ha vuelto a hacer.

Anne with an E es la historia de una niña muy inteligente e ingeniosa, con una brillante sensibilidad para la palabras y el aspecto poético de la vida. Es adoptada por los hermanos Cuthbert y se convierte en residente de Green Gables, las maravillosas tierras familiares ubicadas en la Isla del Príncipe Eduardo. En su nuevo hogar, Anne logra hacer numerosos amigos, Diana, Jerry, Ruby y muchos más. También destaca Gilbert Blythe, el chico amable local con quien desarrolla algunos sentimientos que van más allá de la amistad. La serie cuenta con tres temporadas y un total de 27 episodios, mismos que lograron llegar a la plataforma de Netflix rápidamente.

Pero Anne with an E no solo es un drama familiar y juvenil, es un serie que aborda temas de gran importancia para la actualidad como el racismo, el feminismo, la importancia de la historia indígena y la educación, los derechos humanos, estándares de belleza, clasismo, censura, abuso sexual, representación LGBT, entre muchos otros. El gran amor que sienten los fans de la serie por su historia y los personajes los impulsó a crear una petición en Change.org llamada "Renew Anne with an E for season 4!!" (Renueven Anne With an E para una cuarta temporada). Hasta hoy la iniciativa lleva 756 mil firmas, y se volvió tendencia "NETFLIX ANNE 700K".

La tercera temporada de Anne With an E dejó muchos cabos inconclusos y un final para Anne y Gilbert que simplemente no terminó de conectar con los fans. Estamos muy conscientes de que la historia se alejó bastante de los libros, pero eso no le quita méritos a la narrativa, una que siempre le dio importancia a la imaginación, a las relaciones humanas y a delicados temas que todavía tienen voz en el presente. A diferencia de muchas otras series en la actualidad, producidas en masa y sin nada que aportar al medio, Anne With an E pisó fuerte y sin explicación fue cancelada por la cadena televisiva.

Ante la superación de las 750 mil firmas en la petición de Change.org (que puedes firmar aquí), ¿Netflix o CBC girarán la cabeza y se atreverán dar gusto a los fanáticos? La insistencia de todo un fandom logró enormes beneficios para Sense8 - 88% en su momento, y los fanáticos de The OA - 76% todavía no se dan por vencidos en su viaje hacia la renovación de una tercera temporada a pesar de las pocas esperanzas. No obstante el silencio que ha guardado Netflix en toda esta semana ha provocado que los fanáticos de Anne with an E se dirijan a Amazon con la esperanza de que escuche sus súplicas:

No tengo ap, pero, AMAZON PRIME SAVE ANNE pa' que te contrate. pic.twitter.com/Q4D14umnHC — ᴇʀɪᴋᴀ (@ErikaRicia) June 27, 2020

--liberando vídeos do Gilbert Blythe--

AMAZON PRIME SAVE ANNE pic.twitter.com/QiFYcsZjXg — 𝘈𝘯𝘢🍂 (@nalublythe) June 27, 2020

el trio de oro de awae TIENE QUE VOLVER

AMAZON PRIME SAVE ANNE pic.twitter.com/uNo90hsUPZ — Astrid✧✨ (@Awaeisglorious) June 27, 2020

necesitamos volver a ver a estos tres juntos 🥺



AMAZON PRIME SAVE ANNE pic.twitter.com/8vD7fTo2X5 — кαʀє ; 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝑩𝑻𝑺 ⟭⟬⁷ (@jiminsftx) June 27, 2020

AMAZON PRIME SAVE ANNE

"𝐉𝐮𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐦𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥 𝐚 𝐦𝐢 𝐚𝐦𝐢𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐦𝐚 𝐀𝐧𝐧𝐞 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐥𝐞𝐲 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥 𝐲 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐮𝐳𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐞𝐥𝐨." pic.twitter.com/O4fVEo86Gj — AWAE Latinoamérica (@AnneLatamOfic) June 27, 2020

amazon se inteligente y renueva la serie porque es la mejor decisión que podrían tomar, el mundo la necesita, sé que tomarán la única respuesta correcta y es: renovar awae



AMAZON PRIME SAVE ANNE — Mitch 🇲🇽 (@shawnxniallx) June 27, 2020

Si vez esto estas obligadx a comentar

AMAZON PRIME SAVE ANNE pic.twitter.com/ii0FkWy5hb — ʝօssɨ🧸⋆≫•ᑐᑌᑎᑕ•≪⋆ (@sweettimoteo) June 27, 2020

es la serie que más se merece su renovación, tiene todo lo que pueden llegar a buscar, no dejen que quede en la nada, cada cosa qué hay es tan especial, están perdiendo un éxito AMAZON PRIME SAVE ANNE pic.twitter.com/Tx0gzRCf4v — al🖤 (@usedtxwhy) June 27, 2020

Estas son algunas de las reacciones que aparecieron el lunes cuando la campaña alcanzó 700 mil firmas:

Estoy orgullosa de este fandom. Vamos por ese millón. ¿Qué haremos si llegamos a un millón? ¡Tenemos que hacer una gran celebración!

I'm proud of this fandom.

Let's go for that million💪💪🔥🔥

What will we do if we reach a million? We have to have a big celebration!!!!



NETFLIX ANNE 700K#RenewAnneWithAne pic.twitter.com/ujtPpvHSRq — María (at home🏢) #RenewAnneWithAnE💪🔥 (@meryas08) June 22, 2020

Anne With an E es uno de los mejores programas de televisión que he visto. Me ha enseñado mucho, me ha inspirado y merece una temporada cuatro.

Anne with an E it's one of the most greatest TV shows I've ever watch. It has taught me so much, it has inspired me and it deserves a season 4.



NETFLIX ANNE 700K pic.twitter.com/VcfyDtHoov — RENEWANNEWITHANE (@GilSunflower) June 22, 2020

Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: Gilbert y Bash encontrando una familia entre ellos fue una de las mejores tramas de Anne With an E y deberíamos haber tenido más escenas con ellos.

I've said it before and I'll say it again: Gilbert and Bash finding a family within each other was one of the best plots of Anne with an E and we should have had more scenes with them.

NETFLIX ANNE 700K — Cecilia (@flowersforanne) June 22, 2020

Traigan de vuelta el más grande fan-ficción de Anne of Green Gables. Lo digo con mucho amor, adoro la serie. Simplemente no iré tan lejos como para llamarla una adaptación adecuada. Sin embargo, es brillante por sí sola.

Bring back the greatest Anne of Green Gables fan-fiction. I mean this with much love, I adore the show. I just won't go as far to call it a proper adaption. It's brilliant on its own, though.#NETFLIXANNE700K #AnneWithAnE pic.twitter.com/blkd5pvLEx — Courtney 🦄 (@StarAsphodel) June 22, 2020

Anne with an E es una serie que habla sobre temas como;racismo, empoderamiento de la mujer,comunidad lgbt+,clasismo,estandares de belleza,derechos humanos,amistad, identidad,abuso,y la importancia de la imaginación y el conocimiento

NETFLIX ANNE 700K pic.twitter.com/j4vdnyuYc2 — 𝐜,,🦋ᵃᵘ ᵃʷᵃᵉ↓ (@cutiesblythe) June 22, 2020

Hay series que sobre explotan y les hacen tantas temporadas innecesarias.



Y luego está Anne with an E, que definitivamente necesita que renueven y hagan la cuarta temporada.



NETFLIX ANNE 700K pic.twitter.com/JDnpXUU7ux — 🤍 (@cliquewitchy) June 22, 2020

Además de todos los temas que toca Anne with an E, lo que más me gusta de esta serie son sus personajes, su cast, sus paisajes, vestidos, la música y claramente la fotografía que maneja.



Es una serie digna de admirar por el mas mínimo detalle ❤❤



NETFLIX ANNE 700K pic.twitter.com/JONV4uuaBk — NXG xFlexzz (o Lucas) (@NXGxFlexzz) June 22, 2020

NETFLIX ANNE 700K



¿dónde está mi cuarta temporada? ¿Dónde está mi cuarta temporada? pic.twitter.com/wUp9rhSue9 — Ayelén Giammarco (@Ayelengiammarco) June 22, 2020

Amistad verdadera, familias no convencionales, aceptación sin importar la preferencia sexual y visibilidad hacia historias de opresión es lo que ofrece esta magifica serie que pretenden cancelar.



NETFLIX ANNE 700K pic.twitter.com/EeeURAMBDr — ariadna with an a ⚯͛ (@AriadnaPonce7) June 22, 2020

