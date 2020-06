BoJack Horseman: Alison Brie se arrepiente de haber interpretado a Diane Nguyen

Una de las razones por las que BoJack Horseman - 94% logró conectar de una forma tan profunda con la audiencia es por sus personajes, y uno de los favoritos es Diane Nguyen, quien en la versión original fue interpretada por Alison Brie (The Little Hours - 77%, GLOW - 100%, Horse Girl) en las seis temporadas que duró la serie. Sin embargo, el hecho de que Brie sea una mujer blanca y Diane una mujer de ascendencia asiática causó controversia desde siempre, y hoy que la industria del entretenimiento ha decidido tomar acciones contundentes contra el whitewashing, la actriz lamenta haber puesto su voz al personaje de BoJack Horseman.

El movimiento contra el racismo que está sacudiendo Estados Unidos explotó tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, luego de ello comenzaron las protestas y los problemas que han estado presentes por siempre en el cine y la televisión se volvieron intolerables. En la última semana numerosos actores blancos de varias series animadas como Big Mouth, Central Park, Los Simpson y Padre de Familia anunciaron que renunciaban a seguir interpretando a personajes de minorías étnicas.

Alison Brie, al ver la determinación de todos los actores que decidieron abandonar trabajos para dar más oportunidades a las minorías, confiesa que se arrepiente de haber interpretado a Diane Nguyen. Esta fue su declaración a través de Instagram:

En retrospectiva, desearía no haber puesto mi voz al personaje de Diane Nguyen. Ahora entiendo que las personas de color siempre deben poner voz a las personas de color. Perdimos una gran oportunidad de representar a la comunidad vietnamita-estadounidense con precisión y respeto, y lo siento mucho. Aplaudo a todos los que renunciaron a sus roles de voz en los últimos días. He aprendido mucho de ellos.

Hace apenas unos días el creador de BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg , también fue cuestionado al respecto en Twitter y dio una larga respuesta donde admitió que cometió un error. Ya en 2018 durante una entrevista con Slate explicó que trataron Diane como una mujer estadounidense para evitar que una actriz blanca estuviera interpretando a una mujer con rasgos culturales asiáticos, pero luego entendió el error:

Le fallamos completamente al personaje al hacerla tan blanca. Obviamente, lo que significa codificado-en-blanco es subjetivo, y hay mujeres asiáticas que se identifican con Diane y no quiero descartar sus experiencias. Pero sí creo que hemos evitado historias que podrían haber sido más interesantes debido a mi propio miedo y culpa por el reparto.

Si BoJack Horseman no hubiera terminado en la sexta temporada y Alison Brie tuviera la oportunidad de renunciar al papel como sus colegas sin duda habría sido un acto digno de aplauso, pero los fanáticos que no tienen problemas con la voz de la actriz en un papel que no corresponde a su etnia estarían decepcionados. No obstante, combatir el whitewashing es una acción necesaria tomando en cuenta que las minorías étnicas cuentan con menos oportunidades que los blancos en Estados Unidos, así que ofrecer papeles ideales para éstas a actores blancos no parece lo más justo.

Pero incluso con esta toma de conciencia, esperemos que no llegue el día en que Netflix decida que contratará a una actriz de ascendencia vietnamita para modificar BoJack Horseman o cualquier otra serie del pasado. En el futuro que no haya más whitewashing, pero que se respeten las obras artísticas ya hechas y que se aprenda de sus errores para no cometerlos ya.