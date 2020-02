Florence Pugh y Paddington se convierten en mejores amigos gracias a una encantadora interacción

Florence Pugh no cuenta con una larga trayectoria sobre sus hombros, sin embargo, las apariciones que ha tenido en la pantalla grande han sido suficientes para impresionar a todo el mundo. Su más reciente actuación fue en Mujercitas - 94%, película donde la vimos interpretar a Amy March, la más joven de las hermanas y la causante de varias disputas. Esta participación le valió abundantes nominaciones en la temporada de premios y el amor de innumerables fans repartidos en todo el mundo; ahora vuelve a ganar el cariño no solo del público, también de Paddington, el adorable oso interpretado por Ben Whishaw en las cintas de Paul King. La actriz subió unas interesantes historias a Instagram sobre mermelada y rápidamente llamó la atención del pequeño mamífero peruano.

Con 24 años, es normal que una actriz como Florence guste permanecer cerca de sus fanáticos a través de Instagram. La joven es popular por ser muy activa y presentar clips de su vida cotidiana, probándose ropa, aplicando cirugía a su cactus Barry, entre muchas otras cosas. Ayer por la tarde se dedicó a subir historias sobre ella misma mientras preparaba mermelada de naranja y los usuarios de la red enloquecieron de encanto.

En más de cuarenta historias, Florence Pugh se concentra en presentar el desarrollo de una receta para preparar la mermelada, hirviendo las frutas, después moliéndolas, cocinando el producto junto a las cáscaras y posteriormente depositando la mezcla entre pequeños frascos de vidrio, por mencionar los pasos más importantes. La numerosa cantidad de videos no es sorprendente para los estándares de Pugh, quien siempre está muy feliz y dispuesta a compartir un poco de su vida más allá de las grandes cámaras con sus fans.

La cuenta oficial de Paddington en Twitter no ha perdido el tiempo y hace tan solo unas horas publicó un dulce mensaje para Florence Pugh y sus tarros de mermelada de naranja:

Si hubiera hecho ocho frascos de mermelada anoche, tendría uno para cada día de la semana y otro para compartir con un amigo.

If I had made 8 jars of marmalade last night I'd have one for each day of the week and a spare to share with a friend. @Florence_Pugh — Paddington (@paddingtonbear) February 24, 2020

La actriz no tardó mucho tiempo en responder:

Paddington, ¿quieres hacer sandwiches conmigo? Por cierto, puedes quedarte con el frasco que sobra.

Paddington, do you want to make sandwiches with me?

You can have a spare jar btw.. https://t.co/frAAgVjPni — Florence Pugh (@Florence_Pugh) February 24, 2020

Lo anterior es una referencia a una de las escenas en Paddington 2 - 100% en donde observamos al pequeño oso intervenir en la cocina para preparar mermelada. Los fanáticos han quedado fascinados con esta interacción en Twitter y no tardaron en aparecer las sugerencias que involucran a Florence Pugh en Paddington 3, ¿podría ser esta una estrategia publicitaria?; sin lugar a dudas sería una colaboración que todos sus seguidores disfrutarían. Por el momento no hay información sobre esta secuela, pero esperamos que los detalles no tarden demasiado tiempo en llegar, hemos aguardamos una larga temporada.

Por su parte, a Florence Pugh tiene un futuro brillante. Anteriormente nos sorprendió con actuaciones en Lady Macbeth - 85%, Legítimo Rey - 54% y Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98%. Para el próximo 1 de mayo la veremos en Black Widow como Yelena Belova, otra Viuda Negra al igual que Natasha Romanoff con la que mantiene un vínculo demasiado familiar. Se trata de la primera cinta en la fase 4 del MCU y no podemos esperar para ver cómo Florence nos deslumbra con su intervención, una mortal agente que pateará el trasero de quien sea.

Este 2020, Pugh obtuvo sus primeras nominaciones al premio Óscar y al Globo de Oro en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por Mujercitas, estatuillas que terminaron en las manos de Laura Dern por Historia de un Matrimonio - 98%. A pesar de lo anterior, otros grandes eventos sí que premiaron su trabajo y estamos seguros de que en el futuro aparecerán papeles brillantes que la colocarán en lo más alto; su carrera se encuentra en los inicios.

