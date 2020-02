Vinculan fiesta de Jackie Chan con propagación del coronavirus

El COVID-19, también conocido como Coronavirus, ha sacudido la tranquilidad del mundo entero durante el último mes. Y no es para menos. Se ha reportado que la vacuna para controlar el virus originado en Wuhan, tardará aproximadamente 18 meses. Mientras tanto, China y los países cercanos han estado lidiando con una situación de emergencia, tomando las medidas necesarias para que la enfermedad no continúe propagándose en otros continentes. Sin dudas no es una situación agradable para nadie, y este estado de alarma es el caldo perfecto para que los malentendidos y las fake news también se propaguen. Como el último enredo que involucró al actor Jackie Chan, mismo que se aseguraba ya se encontraba en cuarentena.

Han sido días intensos y preocupantes para las personas de todas partes. Con el reporte de que el coronavirus ha arribado a suelo italiano y ha dejado a su paso a seis personas fallecidas, las autoridades decidieron cancelar todas las actividades públicas, entre ellas el conocido carnaval de Venecia. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado reciente donde aseguró que se está haciendo todo lo posible para evitar que el virus continúe propagándose, pero que también es necesario prepararse para una posible pandemia mundial.

Por supuesto que este escenario angustiante es aún más cuidadoso en todas las regiones de China y Asia. Apenas hace unos días, el portal taiwanés Newtalk.tw reportó que el famoso actor Jackie Chan había participado en una fiesta junto a otras conocidas figuras de los medios chinos, entre ellos miembros de la policía de Hong Kong. El problema fue que directamente se vinculó esto con la noticia de que había un oficial infectado con el coronavirus, por lo que se asumió que el origen de su enfermedad estaba en la controvertida fiesta del actor de Shanghai Noon - 79%

Lo que incrementó las sospechas de que esta fiesta había causado que un oficial contrajera coronavirus, fue que las fotografías de la reunión dejaron ver que ninguno de los famosos asistentes llevaba consigo el indispensable cubrebocas, una de las principales medidas sanitarias de las últimas semanas. El video de uno de los comisionados de Hong Kong dándole las gracias a Chan por ser una fuente de inspiración se volvió tan viral en Weibo, que la División de Relaciones Públicas de la Policía tuvo que emitir un comunicado asegurando que se trataba de una reunión privada.

No obstante, el daño ya estaba hecho, y varios medios asiáticos continuaron relacionando al policía infectado con coronavirus con la fiesta de Jackie Chan, e incluso corrió la noticia de que el actor y el resto de asistentes ya se encontraban en cuarentena. Afortunadamente, tal como el portal Today Online explicó, los oficiales que de hecho sí resultaron infectados no asistieron al mismo restaurante que el intérprete, sino a otro que luce bastante similar pero que se encuentra a 30 minutos de ese lugar.

Lo que es cierto es que el famoso actor chino se encuentra muy involucrado en las medidas sanitarias para detener esta fatal epidemia. A principios de este mes, el intérprete acaparó la prensa al ofrecer un millón de yuanes (probablemente unos US$142 mil) para aquél o aquellos que puedan encontrar un efectivo antídoto para esta enfermedad que no dejar de paralizar al mundo. A la estrella de las artes marciales no le importaba si esta vacuna provenía de una organización o si la desarrollaba una sola persona, sólo pidió a través de Weibo que fuera absolutamente fiable y detuviera la propagación del coronavirus.

La noticia de que Jackie Chan se encontraba en cuarentena por el COVID-19 no es el primer reporte que confunde a la audiencia tras la llegada de esta enfermedad. Recientemente algunos medios en español reportaron que un director y parte de su familia habían fallecido, por lo que muchas personas pensaron que se trataba de Wong Kar-wai, cuando el cineasta que lamentablemente sí murió junto a sus seres queridos fue Chang Kai.