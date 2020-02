Vean el corto de un equipo de filmación atrapado en el lugar donde se originó el coronavirus

Wuhan, la extensa capital de la provincia Hubei, ubicada en China Central, no es lo que era antes del comienzo del año 2020. El que era conocido como el sector comercial de la zona luce abandonado desde que se confirmó que fue el lugar donde surgió el brote del nuevo coronavirus. Aunque sus primeros casos se confirmaron en diciembre y no se termina de conocer con exactitud a raíz de qué apareció la enfermedad, el origen se encontró en un mercado de mariscos ubicado en la ciudad cuyo nombre ahora conoce todo el mundo.



El coronavirus ha protagonizado titulares de noticias en todos los rincones del planeta, pero son pocos los reportes que muestran realmente la situación que viven los habitantes y el estado en el que se encuentra la zona. Mientras algunos intentan adornar la realidad, tenemos la oportunidad de echar un vistazo a las calles de Wuhan gracias a un equipo de filmación que se quedó encerrado en la localidad hace un mes, ya que por la cuarentena que han puesto las autoridades chinas a más de cuarenta millones de personas ubicadas en zonas estratégicas.



No sabemos qué hubiésemos hecho de estar en los zapatos de esta gente, pero ellos decidieron documentar el día a día en la ciudad para luego presentar el material grabado en un cortometraje de casi cinco minutos donde podemos comprobar lo desolada que está Wuhan, y lo mucho que se parece a cualquier escenario de una película post-apocalíptica. El equipo en mención se vio obligado a quedarse allí desde el 23 de enero, además de detener la producción en la que se encontraba trabajando para de forma inesperada terminar con esta crónica que se volvió viral, donde se comparte la realidad de una ciudad habitada por catorce millones de personas.







Entre los implicados se encuentra el director Lan Bo, que declaró a Sixth Tone (vía IndieWire) que él y su equipo querían hacer algo significativo y realista, de acuerdo con el drama que se vive en la ciudad. Él, junto con el camarógrafo Xie Dan y las demás personas que los acompañaban salieron entonces a las calles e incluso usaron sus teléfonos celulares para obtener imágenes.



Mis compañeros de equipo están en Wuhan y querían hacer algo significativo. Quieren grabar lo que pasó. Primero, desde el cierre, no ha habido un video que presente una vista tan panorámica [de la ciudad]. Y segundo, siento que estas serán imágenes valiosas para referencia histórica y para otros documentales.



El cortometraje de cuatro minutos y medio tiene como título Wuhan: The Long Night y sus imágenes van desde las diez de la mañana del 23 de enero hasta las seis de la tarde del 31 de enero, para cerrar al final con un mensaje de esperanza hacia sus habitantes. Este material fue publicado originalmente en la red social china llamada Weibo, donde rápidamente se viralizó y llegó a otros sitios como el de Sixth Tone. Aunque no se revela una cantidad exacta, se dice que el video tuvo varios millones de reproducciones y el director se ha planteado la posibilidad de convertirlo en un documental de formato largo.



Según un reciente reporte de CNN, China ha confirmado 2.236 fallecidos y 75.465 personas contagiadas desde el inicio del brote del nuevo coronavirus que ahora recibe el nombre de COVID-19. A estas alarmantes cifras hay que sumar más de 885 personas contagiadas fuera de China, dos en Hong Kong, una en Taiwan, tres en Japón, una en Francia y otra en Filipinas. En Wuhan se han suspendido los transportes y se ha pedido a los habitantes que eviten salir.



Esto también incluye que muchas salas de cine no tengan permitido abrir sus puertas, generando una multimillonaria pérdida a la industria del cine, especialmente la de Hollywood, teniendo como noticia reciente la confirmación de que se ha cancelado la premiere de la nueva película de James Bond que se habría estrenado en abril. Además, películas como Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% y Sonic La Película - 89% siguen en el limbo al no haberse podido estrenar en el gigante asiático.

