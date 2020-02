No Time to Die: premiere en China es cancelada por epidemia de coronavirus

La mala suerte de No Time to Die sigue quedando al descubierto, pero esta vez se relaciona con un motivo que se encuentra más allá de su poder. De acuerdo con un nuevo reporte de IndieWire, la siguiente película de Daniel Craig como James Bond se ha visto obligada a cancelar la premiere en China programada para Abril debido a la enfermedad del coronavirus, recientemente bautizada por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19. Este movimiento sí que podría representar grandes pérdidas para el estudio, y de paso es otra muestra de los alcances que está teniendo el padecimiento en el gigante asiático.

Pero no solo la premiere ha sido cancelada, también se ha pospuesto hasta nuevo aviso el tour publicitario que aumentaría las ventas de la película en China. Cabe mencionar que las autoridades del país han tomado la decisión consciente de cerrar casi todos sus setenta mil cines debido a la alarmante propagación del coronavirus, movimiento que a la industria del cine en Hollywood le está costando mil millones de dólares. Sabemos que China guarda unos de los mercados más grandes, por lo que perder este territorio significa lo peor para Hollywood.

De acuerdo con The Sunday Times, incluso si los cines abrieran a tiempo para autorizar la premiere de No Time to Die en China, los involucrados en la producción no tendrían autorización médica para viajar a dicho país. La situación es lo suficientemente complicada como para tomar riesgos innecesarios.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por China a la OMS (vía CNN), más de setenta mil personas han sido infectadas por el coronavirus y más de 1600 ha sucumbido ante la enfermedad. Cabe mencionar que los rumores sobre la falsificación de estos datos son abundantes, y muchos de ellos señalan que la realidad es mucho peor. El COVID-19 apareció en la ciudad de Wuhan, urbe con más de 11 millones de habitantes que por ahora se encuentra en cuarentena. Numerosas imágenes y videos del lugar circulan en redes y a través de ellos podemos notar las medidas tomadas por el gobierno para contener a la enfermedad.

No Time to Die se queda sin la premiere en China y probablemente sin los ingresos de aquel país, situación que se traduce como una pérdida inimaginable para la cinta. Mientra la epidemia del coronavirus no se reduzca, Hollywood continuará observando una reducción importante en la taquilla de sus lanzamientos.

La vigésimo quinta película de James Bond llegará a los cines el próximo 2 de abril como la gran conclusión de la saga, al menos para Daniel Craig. De ahí en adelante tendremos que esperar un tiempo hasta el anuncio del nuevo 007, un nombre que, sospechamos, llegará para romper con todas las reglas previamente establecidas.

La producción de No Time to Die estuvo rodeada de controversia debido a ciertos infortunios. Nos enteramos sobre el accidente de Daniel Craig en el set de Jamaica; las declaraciones de un miembro del equipo quien señaló que el guión estaba siendo reescrito durante las grabaciones; el escándalo de Cary Fukunaga y su aparente desinterés en la dirección de la cinta, entre varios otros temas. La cancelación de la premiere en Wuhan se une a la lista pero al menos los avances de la cinta parecen indicar que una gran conclusión se acerca.

Además de Daniel Craig, No Time to Die tendrá las participaciones de Ralph Fiennes como M, Naomie Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como Q, Jeffrey Wright como Felix Leiter, Ana de Armas como Paloma, Rami Malek como Safin y Lashana Lynch como Nomi. Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell se encargar de escribir, interpretar y producir el tema oficial para la película, tema que seguramente lo veremos nominado para los premios Óscar del año que viene.

