The Batman: Ben Affleck da su bendición a Robert Pattinson, "lo hará genial"

Mientras los fanáticos del Batman que interpretó Ben Affleck todavía no quieren resignarse a que no volverá, el actor ha aceptado que su tiempo como superhéroe de DC Comics terminó y es hora de pasar la página. Ahora, en una nueva entrevista con Jake Hamilton, Affleck comentó lo que piensa sobre el nuevo Batman que será interpretado por Robert Pattinson.

Hace un año precisamente por estas fechas el también protagonista de Daredevil: El Hombre Sin Miedo - 44% dijo en el programa de Jimmy Kimmel que su tiempo como Batman había terminado, los fans reaccionaron decepcionados y Zack Snyder, director de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, publicó una emotiva despedida. Poco después se anunció que Robert Pattinson, conocido por su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo - 48%, sería el nuevo encargado de dar vida al Hombre Murciélago.

Unos días atrás Ben Affleck volvió a ser noticia porque reveló en una extensa entrevista con The New York Times que su divorcio y sus problemas de alcoholismo influyeron demasiado en su salida del DC Extended Universe. Ahora al ser cuestionado por Jake Hamilton sobre el nuevo actor que dará vida al superhéroe de Ciudad Gótica, Affleck solo tuvo palabras positivas (vía Heroic Hollywood):

Creo que Robert es un gran actor, él lo hará genial.

Después Ben ahondó un poco más en los motivos detrás de su salida del proyecto y mencionó nuevamente el guión del que otros han hablado:

Teníamos un guión. Me gustaba el guión, lo escribí con Geoff Johns, a quien respeto mucho. Dio la casualidad de que había hecho un par de esas películas y perdí mi pasión por eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Perdí mi pasión por contar esas historias, me interesé en contar historias más como esta, y me pareció muy claro que si no es lo más importante del mundo para ti, no harás una muy buena película.

El actor de 47 años se encuentra promocionando la nueva película que protagoniza, The Way Back, en la cual encarna a un personaje con el que comparte varias cosas en común como el haber perdido a su esposa por una adicción. The Way Back es dirigida por Gavin O'Connor (El Contador - 51%) y narra la historia de una ex-estrella del basketball que busca la redención entrenando a un equipo de instituto.

A través del filme Affleck ha tratado de exorcizar sus propios demonios. En la mencionada entrevista con The New York Times confesó que su divorcio era el mayor arrepentimiento de su vida, pero que trataba de salir adelante. O’Connor por su parte contó a The New York Times (vía Vanity Fair) que después de rodar una escena donde el personaje de Affleck se disculpa con su ex-esposa, el actor terminó destrozado.

Según pudimos aprender de las recientes entrevistas que ha otorgado Affleck, la presión de dirigir y protagonizar The Batman , con el riesgo de que resultara en un fracaso como las anteriores entregas del DCEU donde participó, eran algo con lo que no podía cargar en medio de tantos problemas personales como el divorcio y el alcoholismo.

Los fans de Snyder y de Affleck tendrán que dejarlo ir, así como él está resignado a que Batman forma parte de su pasado. Es tiempo de que se de una oportunidad a Robert Pattinson y al director Matt Reeves, dúo que podría sorprendernos con una propuesta fresca para el personaje que ha cautivado a millones a lo largo de la historia.

The Batman llegará a los cines en mayo de 2021 y cuenta con las actuaciones de Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman; Zoë Kravitz como Selina Kyle / Catwoman, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon; Paul Dano como El Acertijo; Colin Farrell como El Pingüino y Andy Serkis como el mayordomo Alfred Pennyworth.