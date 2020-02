The Batman: Ben Affleck habría sido forzado a dejar la cinta porque su guión era muy oscuro

Hace apenas unos días fue publicada una reveladora entrevista de Ben Affleck con The New York Times donde dijo que su salida de The Batman se debió a que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida por el divorcio con Jennifer Garner y su lucha contra el alcoholismo. Sus declaraciones, sin embargo, podrían ser un resumen muy escueto que omite gran parte del drama que rodeó a The Batman.

Detrás de las declaraciones oficiales y los comunicados hay una gran cantidad de rumores, algunos de los cuales son confirmados tarde o temprano y otros se quedan en el reino de las conspiraciones. Dejamos al criterio del lector si quiere creerlo o no, pero hay varios puntos que son bastante creíbles en lo que contaremos a continuación.

El canal de YouTube Film Gob ha compartido un video con información exclusiva que le ha proporcionado alguien que (supuestamente) conoce varios detalles detrás de la producción de The Batman y la salida de Affleck del proyecto. Como muchos recordarán, el actor parecía muy emocionado de interpretar al Hombre Murciélago, y también parecía muy feliz de estar al frente de la película en solitario, ¿qué pasó entonces?

Según la fuente mencionada, Affleck tuvo problemas con el escritor Geoff Johns , quien quería realizar una versión alegre y optimista, lo cual no le gustó en lo absoluto al ganador del Óscar a Mejor Película por Argo - 96% y mandó al diablo a Johns. Affleck habló con Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, y éste le advirtió que si The Batman terminaba siendo recibida como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, los problemas personales que lo abrumaban podrían hundirlo hasta la muerte, por lo que le sugirió dejar la dirección de en otras manos.

El 17 de enero de 2017 el protagonista de El Contador - 51% asistió al programa de Jimmy Kimmel y parecía muy emocionado por dirigir la cinta, pero el 30 de enero (tras el encuentro con Emmerich), Affleck anunció que dejaba la silla de director para ser ocupada por alguien más. Film Gob asegura que Toby Emmerich utilizó la misma estrategia con Zack Snyder para que dejara Liga de la Justicia - 41%, aprovechando que estaba devastado por la muerte de su hija, le sugirió que dejara la producción en otras manos para que no terminara colapsando por la presión a la que estaba sometido. Lo demás es historia.

El canal también describe la versión de The Batman de Ben Affleck como un híbrido entre Batman vs Superman, Atracción Peligrosa - 94% y The Raid - 85%, lo cual parece confirmar los rumores de que la historia se centraría en el Asilo Arkham, escenario de cómics y videojuegos del superhéroe de DC en el que se enfrenta a varios de sus enemigos más letales.

La influencia de Johns en el DCEU terminó tras el fracaso de Liga de la Justicia, y según Film Gob, el nuevo presidente de DC Films, Walter Hamada, contactó a Ben y a Matt Reeves (quien fue anunciado como director de The Batman en febrero de 2017) para que pusieran el proyecto en orden, pero el actor se encontraba en un momento difícil en su vida por su divorcio y su alcoholismo, así que dejó todo en manos de Reeves, quien de por sí parecía tener planes muy diferentes para el personaje de los que tenía Affleck.

Sería interesante conocer algún día el guión de The Batman que había preparado el protagonista de Perdida - 88%, pues el cineasta y artista de storyboards Jay Oliva lo describió como “el mejor libreto de Batman que he leído". Pero ya es tarde para él, un nuevo inicio para el superhéroe se ve en el horizonte, bajo la dirección de Matt Reeves y con Robert Pattinson como protagonista.