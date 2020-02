Denis Lawson, tío de Ewan McGregor, le rogó que no se uniera a Star Wars

Todos los actores que han formado parte de una gran franquicia cinematográfica saben que eso cambia sus vidas para siempre, ya que en el futuro son recordados como el personaje famoso al que interpretaron y el resto de su trabajo es ignorado por la vasta mayoría, pero lo más molesto son los fans que acechan en cada esquina. Star Wars, especialmente, ha hecho sufrir a sus actores por ello, y Denis Lawson, el encargado de dar vida al piloto rebelde Wedge Antilles, recomendó a su sobrino Ewan McGregor, con mucha insistencia, que no actuara en una película de la franquicia.

Sabemos que el sobrino no hizo caso al tío y co-protagonizó las precuelas de Star Wars entre 1999 y 2005 en el papel de Obi-Wan Kenobi joven, y próximamente tendrá una serie en Disney Plus enfocada en el maestro Jedi. En entrevista con People (vía MovieWeb) el también protagonista de Trainspotting: Sin Límites - 89% habló sobre la insistencia de su tío Denis sobre el tema:

Fue una de las personas que dijo: 'No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas'. Y luego, cuanto más me acercaba, más quería hacerlo. ... Estoy muy feliz de haberlo hecho porque fue muy interesante ser parte de eso.





Lawson interpretó al piloto rebelde Wedge Antilles en la primera trilogía; en Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% lo vimos en la Batalla de Yavin como Rojo Dos; en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94% ayudó a Luke Skywalker a derribar un AT-AT Imperial durante la evacuación del planeta Hoth; y en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% él ayuda a Lando Calrissian a destruir la segunda Estrella de la Muerte. De acuerdo con MovieWeb, la experiencia del actor escocés en Star Wars no fue muy agradable, y el mismo McGregor lo confirmó con estas palabras:

Cuando mis padres me llevaron a ver Star Wars por primera vez en un cine, ver a mi tío en la pantalla, pero también ver Star Wars, me voló la cabeza. [Mi tío] siempre fue muy desdeñoso porque trabajó un par de semanas, sentado en una nave espacial de cartón ... y, sin embargo, tenía muchos seguidores. Eso le molestaba.

Denis Lawson cuenta con 72 años y ha tenido una carrera con roles en cine, teatro y televisión más allá de Star Wars. Sin embargo, contrario a lo que pudiéramos pensar, no detesta la saga por completo, ya que prestó su voz para el videojuego de 2001 Star Wars: Rogue Squadron II - Rogue Leader, y tuvo una breve participación en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%.

Pocos de los que se unen a una franquicia como Star Wars están preparados para el cambio radical que sufrirán sus vidas. La actriz británica Daisy Ridley, protagonista de la trilogía de secuelas producida por Disney, ha sufrido la pasión exagerada de los fans así como cierto tipo de bullying cibernético.





McGregor por otra parte siempre ha expresado estar feliz de haber interpretado a Obi-Wan Kenobi y por años estuvo declarando en entrevistas que deseaba volver al papel. En agosto de 2019 oficialmente se anunció que volvería a dar vida al maestro Jedi en una serie para Disney Plus, pero recientemente se retrasó indefinidamente el proyecto por problemas con los guiones.

Aunque el episodio IX de la Saga Skywalker fue una decepción para muchos fans y no logró una recaudación en taquilla sorprendente como sus predecesoras, hay futuro para la franquicia en la televisión y otros medios. La primera serie live-action de Star Wars, The Mandalorian - 90%, fue un éxito rotundo y en octubre de este año veremos la segunda temporada. Más adelante llegará la serie de Obi-Wan y una de Cassian Andor, personaje interpretado por Diego Luna en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%.