Star Wars: no solo Obi-Wan, la serie de Cassian Andor también se retrasa por problemas de guión

La serie de Cassian Andor para Disney Plus es uno de los productos más esperados por los fanáticos de Star Wars. El rebelde interpretado por Diego Luna se ganó el corazón de millones gracias a su participación en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, probablemente la mejor película de la franquicia desde que cayó en manos de Disney. Pero tal vez lo fans deban esperar más tiempo del normal para ver el regreso de Cassian. Nueva información de We Got This Covered señalan que la producción se ha retrasado debido a problemas con el guión.

En Rogue One, Diego Luna se mete en la piel de un rebelde imparable. Cassian Andor junto con Jyn Erso y un grupo de fuertes elementos de combate, se abren paso hacia uno de los mundo controlados por el Imperio con el objetivo de obtener los planos de la Estrella de la Muerte. Galen Erso, padre de Jyn, fue quien diseñó la enorme instalación, sin embargo, su naturaleza destructiva lo hizo colocar un punto débil para que en el algún momento determinado pudiera ser eliminada.

A pesar de que Cassian falleció en Rogue One, esto no significa que no pueda regresar a Star Wars. La muerte jamás ha sido impedimento en la saga al momento de traer de vuelta a los personajes que los fans aman, ahí tenemos los casos de Anakin Skywalker, el Maestro Yoda, Obi-Wan Kenobi y recientemente Palpatine, cuyo retorno a la saga fue, por decirlo de manera amable, innecesario. Ahora Cassian regresará con nuevas aventuras para los usuarios de Disney Plus aunque con un elegante retraso.

De acuerdo con WGTC, la serie de Cassian Andor estaba programada para un estreno a principios de 2021, sin embargo, las grabaciones se han retrasado hasta junio. Tony Gilroy fue contratado para reescribir el episodio piloto y es probable que la serie llegue hasta nosotros en algún punto avanzado del año siguiente. Pero esta producción no es la primera de Star Wars que sufre un delay, la de Obi-Wan Kenobi también está atravesando los mismos problemas.

Está claro que el inesperado y gigantesco éxito de The Mandalorian - 90% tomó a los señores de Disney con la guardia baja. Mientras que pusieron todo su dinero y devoción en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, no contaban con que Din Djarrin y el Niño cargarían sobre sus hombros a toda la franquicia, y que el noveno episodio de la saga se convertiría en un fracaso no a nivel comercial, pero sí entre los críticos y los fanáticos. Cabe mencionar que El Ascenso de Skywalker ni siquiera pudo superar los números de Guasón - 91%, algo notable y hasta vergonzoso para una saga de su talla.

Las películas de Disney se tomarán un descanso hasta la llegada de nuevas aventuras en un par de años, tiempo suficiente para que los ejecutivos de Lucasfilm se lo piensen dos veces antes de armar la historia. Tenemos la certeza que con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% no lo pensaron demasiado, en ese momento solo pensaron en dos cosas: dinero y diversidad, pero no se detuvieron en el desarrollo de una historia sólida. ¿El resultado? Tres películas que se sienten como fragmentos de universos separados, sin coherencia entre ellas y con el único punto en común de que aparecen los mismos personajes.

Por el momento no existen grandes detalles sobre la siguiente película de Star Wars, pero a estas alturas pocos fans la esperan con entusiasmo, no después del desastre. Por otro lado, la franquicia podría tener un futuro brillante en la pantalla chica, la primera temporada de The Mandalorian lo demuestra: una historia simple, lenta, pero llena de momentos entrañables y dirigida por personas que aman la saga y saben lo que hacen. Los nuevos episodios llegarán en otoño de este año.

