Harrison Ford vuelve a mostrar su desprecio por Star Wars en una entrevista

Harrison Ford es una de las estrellas más grandes en el universo de Star Wars. Desde el estreno de la primera película en 1977, Han Solo pasó a convertirse en un nombre legendario y en un objeto de culto para millones de personas en todo el mundo. Pero a estas alturas de su vida, a Ford no podría importarle menos. En una nueva entrevista con USA Today, el actor de 77 años ha dejado claro que su etapa como el contrabandista ha quedado atrás y que ya no le interesa. Simplemente no extraña Star Wars.

No te pierdas: Periodista compara a Star Wars con Tom y Jerry y a Star Trek con Dostoievski

Han Solo pasó a la historia como el famoso contrabandista galáctico y miembro de la resistencia, movimiento dedicado a combatir al Imperio y a la Primera Orden. El personaje tuvo apariciones en películas como Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%, Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%, Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Su camino ha sido largo pero con episodio IX ha dicho adiós para siempre.

Pero Harrison ha dejado al personaje muy atrás. Durante mucho tiempo ha querido separarse de Star Wars pero simplemente por una u otra razón no fue así. Conocida es la anécdota de su solicitud a George Lucas para que asesinara a Han Solo en El Retorno del Jedi. Sin embargo, no pudo evitar caer en las redes de Disney cuando su presencia fue requerida en El Despertar de la Fuerza. Sí, el contrabandista murió en aquella entrega, y por unos años todos creíamos que Ford no volvería, pero nadie contaba con su regreso para la cinta final de la trilogía iniciada por Disney en 2015. Ahora es un hecho que todo se acabó.

Cuando USA Today cuestionó a Harrison Ford sobre la posibilidad de que su personaje se haya convertido en un fantasma de la Fuerza, esto fue lo que respondió:

Te invitamos a leer: Star Wars: El ascenso de Skywalker o cómo introducir personajes inútiles para vender juguetes

¿Un fantasma de la Fuerza? No sé lo que es un fantasma de la Fuerza. No le digas a nadie. No estoy hablando lo suficientemente alto para tu grabadora. No tengo una maldita idea de lo que es un fantasma de la Fuerza. Y no me importa.

El actor también habló sobre el tiempo cuando J.J. Abrams se le acercó para pedir su regreso en El Ascenso de Skywalker, algo que todos creíamos imposible.

Cuando J.J. me pidió que lo hiciera, yo dije: '¿estás bromeando? ¡Estoy muerto!' Él dijo: 'Un poco muerto. Puedes hacer esto'. No había escrito nada en ese momento, pero mencionó: 'Esto va a ser genial'. Así que dije sí. Si J.J. te pidiera hacer algo, probablemente también lo harías. Es un tipo muy persuasivo. Fue una adición útil a la historia y al desarrollo del personaje de Adam Driver. ¡Y la oportunidad de hacer otra escena con Adam fue genial!

Aunque el cameo de Han Solo en Star Wars: El Ascenso de Skywalker sorprendió a muchos, la película se convirtió en un fracaso, no de taquilla, pero sí entre la crítica y los fans. Detalles como convertir a Rey en un Palpatine o los Caballeros de Ren, entre muchos otros, hicieron enfurecer a los seguidores, quienes no pudieron comprender la incompetencia de su director. Sí, Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% no es la mejor película de la franquicia, pero Rian Johnson se atrevió a hacer cosas muy diferentes; para él lo más importante fue no otorgar el don de la Fuerza solo a los hijos de linajes importantes; en su película planteó que Rey era hija de chatarreros, una doñanadie, señalando que a final de cuentas un héroe puede venir de cualquier lado. J.J. Abrams toma esta idea y la estrangula hasta morir convirtiendo a Rey en una heredera de importancia. Mal ahí.

Star Wars tiene mucho que corregir. Esperamos que los siguientes años traigan mejores aventuras y no el elitismo acostumbrado. La siguiente película se estrena en 2022.

También puede interesarte: Star Wars: Rian Johnson rompe el silencio y da su opinión sobre El ascenso de Skywalker