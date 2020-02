Periodista compara a Star Wars con Tom y Jerry y a Star Trek con Dostoievski

¿Que la Fuerza te acompañe o larga vida y prosperidad? El eterno debate de los fans sobre cuál de estas icónicas y extensas historias de ciencia ficción nunca acaba. Nuevos planetas, viajes espaciales, tecnología y cientos de personajes a lo largo de series y películas que son siempre muy discutidos pero que nunca llegan a un consenso. Star Trek, también conocido como Viaje a las estrellas, llegó a la televisión en 1966 gracias a Gene Roddenberry y Star Wars, o Guerra de las Galaxias, lo hizo en el cine en 1977 de la mano de George Lucas; el legado de ambos continúa en expansión.



No te lo pierdas: Star Wars: El ascenso de Skywalker o cómo introducir personajes inútiles para vender juguetes

Para el público no hay gran diferencia, pero para los conocedores del tema diferencias es lo que más hay. A pesar de que cada elemento hace única a las propuestas que décadas más tarde continúan con vida, los seguidores de Star Wars creen que sus películas son lo mejor que se ha hecho en el género y que siempre serán un referente por encima de cualquier otro; los sables de luz y los Jedi voladores son parte del encanto. Los fans de Star Trek aseguran que el enfoque filosófico de sus series y películas hace que sean producciones mucho más inteligentes que cualquier otra.



En cierto modo ambos tienen razón, pero lo cierto es que cada detalles las hace especiales y, para nuestra suerte, no se repiten entre sí. Pero ¿qué sucede cuando un periodista analiza ambas franquicias y decide hacer una comparación? Eso es lo que hizo David Christy en una columna de opinión para New Straits Times. Allí, aunque no lo quieran creer, asegura que Star Wars es como la serie animada Tom y Jerry y que Star Trek es como una de las obras del escritor Fyodor Dostoevsky .





La comparación empieza cuando Christy sugiere que el mundo está dividido en tres tipos de personas: las que leyeron los libros de El Señor de los Anillos y han visto una cantidad decente de películas y series de Star Trek, las que creyeron leer los libros de El Señor de los Anillos y han visto todas las películas de Star Wars, y por último las que no han hecho ninguna de las dos cosas. Para él, eso ya es un pequeño indicador, pero continúa cuando procede a analizar otros importantes puntos que lo llevan al veredicto final.



Te recomendamos: Las peores rivalidades entre fandoms

En cuanto a cuál resulta más épica, no hay quien le gane a Star Wars. Sus batallas espaciales, las bandas sonoras, los diseños de planetas, vestuarios y personajes son, literalmente, de otro mundo y no hay quien se le pueda acercar a los talones en ese sentido. Sin embargo, en cuanto a personajes se decanta por Star Trek, y pone como ejemplo al Teniente Comandante Data, un androide que se asemeja a los humanos a pesar de no comprenderlos, a quien considera más superior que a C-3PO.

Cinco minutos con el Teniente Comandante de Data del Enterprise, que siempre está intrigado por la condición humana, es infinitamente mejor para la mente que pasar tiempo con un avión no tripulado (C3PO) que se aleja.

Al parecer la complejidad de un personaje como Yoda no puede contra lo fascinante que le parecen los protagonistas de Star Trek. En cuanto a la profundidad de la historia, David Christy considera que la creación de Gene Roddenberry es infinitamente superior por el solo hecho de que es capaz de explorar gratamente el lado bueno y malo de la humanidad, donde incluso las máquinas tienen la oportunidad de hablar de sueños. En cuanto a la competencia, apenas con The Mandalorian - 90% se ha empezado a querer explorar con mayor profundidad.



Lo más curioso es que para el momento del veredicto realiza lo que nadie hubiese imaginado: comparar a Star Wars con la serie animada Tom y Jerry y a Star Trek con leer las obras del autor Fiódor Dostoievski.

Star Wars es como Tom y Jerry. No es pesado pero divertido. Es un montón de eso. Pero si quieres ver más lejos, incluso más allá de lo que el telescopio espacial James Webb puede, la elección es obvia. Lee Tolkien. Mira Star Trek. Entonces, con la misma convicción y coraje que los esclavos en la película Espartaco, dirás: "Soy un Trekkie".

Continúa leyendo: William Shatner, protagonista de la serie Star Trek clásica, se burla de Star Wars: el ascenso de Skywalker