The Witcher: papel de Vesemir fue ofrecido a Michael Keaton y Mads Mikkelsen

Luego de resultar uno de los mejores estrenos originales de Netflix, la producción de The Witcher - 67% no hizo más que recibir más atención. La segunda temporada de la serie de fantasía llegará en un buen rato, pero parece que las preparaciones ya comenzaron y uno de los personajes clave para la segunda temporada será Vesemir, el cual ya ha sido ofrecido a dos superestrellas: Michael Keaton y Mads Mikkelsen.

No te pierdas: The Witcher se convierte en el mejor estreno de Netflix pero los criterios de reproducción son cuestionables

De acuerdo con Comic Book, los actores Michael Keaton y Mads Mikkelsen fueron las dos opciones principales para Netflix como candidatos a Vesemir en The Witcher. El personaje es uno de los favoritos de los fans y, aunque ambos intérpretes suenan muy bien para él, resulta que los dos habrían rechazado la oferta para interpretarlo. El reporte no dice cuáles fueron los motivos por los que se negaron, ni si había una tercera opción.

En la serie, un cazador de monstruos, Geralt De Rivia (Henry Cavill), debe unir fuerzas con una hechicera para proteger a una joven princesa. La estructura de la serie no es lineal y ha sido muy bien recibida por los fans, particularmente, por la actuación de su protagonista, quien buscó ser elegido para el personaje desde antes de que los libretos fueran escritos, cuando apenas se hablaba de la posibilidad de adaptar el videojuego.

Vesmir es el mentor del protagonista y supuestamente tendrá un peso más importante en los siguiente episodios de la serie. Keaton fue Batman, y lleva un par de años semi desaparecido de producciones de mayor tamaño, tras apabullante éxito en Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%. Lo mismo sucede con Mikkelsen, quien saltó a la fama en la serie Hannibal como el psiquiatra caníbal y luego se unió a la saga de Marvel como el villano de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%.

Con la popularidad que ganó el show, no resulta extraño que Netflix quiera proteger y asegurarse de que los nuevos episodios sean mucho más atractivos para el público. Tener a cualquiera de esos dos actores en el papel podría ser una pieza clave para ello. Aunque, no será la única, pues se supone que hay muchos otros personajes importantes de las novelas y los videojuegos que llegarán a la segunda temporada y Vesemir será sólo uno de varios.

Te recomendamos: The Witcher: Actor de Game of Thrones podría unirse a la segunda temporada

Pese a que se desconocen los motivos por los que supuestamente el papel fue rechazado por ambos intérpretes, los fans de la serie estarán contentos de saber que, una opción sugerida por ellos mismos, sigue interesado en por lo menos ser abordado para el papel, hablamos del legendario Mark Hamill:

I still have no idea what this is or what it's about, but I DO know they haven't ever asked me to play Vesemir... yet.#CallMyAgent https://t.co/8gZpuwfsMi