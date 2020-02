Daniel Radcliffe explica sus condiciones para ser Moon Knight en el MCU

Ni toda la magia del mundo haría realidad este rumor. Pese a que hace meses se especuló que Daniel Radcliffe podría unirse a Marvel como el protagonista de Moon Knight, serie de Disney Plus sobre el superhéroe de ese mismo nombre, el actor ha aclarado que no ha sido abordado por el estudio para ese proyecto y tuvo algo más que decir sobre si aceptaría regresar a una gran franquicia como la que lideró desde pequeño cuando apareció en Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80% por primera vez.

No te pierdas: Daniel Radcliffe revela que ama el cine de superhéroes y que quería interpretar a Spider-Man

En entrevista con Coming Soon, Daniel Radcliffe explicó que, contrario a lo que decían rumores hace algunas semanas, no ha recibido ninguna llamada sobre su posible participación en la serie Moon Knight que está siendo desarrollada por Marvel y que fue anunciada hace seis meses. Dijo que, aunque no descarta regresar a una saga popular, tendría que tratarse de algo verdaderamente especial para que así sucediera:

Si alguna vez regresara a una franquicia, creo que el estándar tendría que ser más alto que cualquier otra cosa para ese libreto. Antes de que puedan firmar para estar en algo por múltiples años tienes que estar seguro de que lo vas a amar todo el tiempo. No estoy en contra de hacer una franquicia en el futuro, podría ser divertido. Pero los rumores de Moon Knight son falsos, puedo oficialmente desmentir eso, no he escuchado nada sobre eso.

En las historietas, Moon Knight es el alter ego de Marc Spector un mercenario que durante un trabajo en Egipto es traicionado y casi asesinado por uno de sus colaboradores. Su cuerpo es llevado ante la estatua de un viejo dios de la luna, quien le ofrece regresar a la vida a cambio de convertirse su avatar en la Tierra. Al aceptar, gana habilidades sobrehumanas que lo llevan después a convertirse en un enemigo del crimen.

El personaje es un favorito de los fanáticos de Marvel y por años han pedido que se adapte a la gran pantalla y para encajar en la mega franquicia que lleva ya 10 años en cartelera. Hasta agosto del año pasado, sus peticiones habían sido en vano pero entonces se confirmó que el estudio iba a desarrollar una serie sobre el personaje que sería exclusiva de Disney Plus y que lo volverían oficialmente parte del canon.

Te recomendamos: She-Hulk: buscan una actriz de cualquier raza para la serie y revelan primeros detalles del personaje

Junto a este show se anunció otra serie sobre las heroínas Ms. Marvel y She Hulk, la última siendo la que de estas tres será la primera en llegar. Justo se acaba de revelar que ya se está realizando el casting para ese papel y que la producción está programada para comenzar a finales de este año. Lo que posiblemente significa que Moon Knight comenzará su producción en alguno momento de 2021 y con un posible estreno hasta principios o mediados de 2022.

Los fans de Radcliffe que también son seguidores de Marvel no pasarán mucho tiempo sin verlo en pantalla. El actor, que se ha dedicado al cine independiente desde que dejó atrás las gafas del hechicero, regresará este año con una comedia negra llamada Guns Akimbo, en la que interpreta a un troll de internet que es forzado a unirse a una batalla a muerte transmitida en vivo de manera ilegal en línea. La cinta se estrenará a finales de febrero en Estados Unidos. Mientras tanto, la primera serie de Marvel, Falcon and the Winter Soldier, tiene programado su estreno en otoño de este año.

Continúa leyendo: Películas más sobrevaloradas del Universo Cinematográfico de Marvel por la crítica y el público