She-Hulk: buscan una actriz de cualquier raza para la serie y revelan primeros detalles del personaje

Las mujeres están a punto de aplastar y dominar el universo de Marvel y la plataforma Disney Plus. La más reciente noticia sobre la expansión de los superhéroes de la Casa de las Ideas a la televisión viene de parte de She-Hulk, show en desarrollo que ya está buscando a su protagonista y parece que la producción ha abierto el casting a una mujer de cualquier raza para dar vida a Jennifer Walters y se han filtrado primeros detalles de la serie.

De acuerdo con Comic Book Movie, Marvel ya está en búsqueda de su She-Hulk. La superheroína que en las historietas ha llegado a liderar a los Avengers fue anunciada como el centro de su propia serie de televisión el año pasado y parece que es la siguiente gran prioridad para el equipo de producción luego de los show de Falcon and The Winter Soldier y WandaVision. Así lo ha revelado los primeros detalles del casting que adelantan lo que podemos esperar.

De acuerdo con el reporte, Marvel está llevando a cabo un casting abierto a mujeres de todo grupo étnico y raza para el papel de Jennifer Walters. La actriz deberá tener entre 26 y 34 años lo que la hará más joven que el resto de sus compañeros de elenco del MCU y también se ha especificado que la serie comenzará a rodar a finales de este año, por lo que la intérprete deberá tener despejado su calendario hasta mediados de 2021, aproximadamente.

Tal como en los cómics, resulta que en la serie Jennifer Walters será la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), Hulk, y algo hará que ella necesite una transfusión de sangre de su pariente. Esto provocará que se transforme en “un monstruo verde similar”. En las historietas, She Hulk logró mantener su inteligencia junto a su transformación y, a diferencia de su primo, no batallaba con su alter ego o con problemas de manejo de la ira.

La filtración también adelanta que tras adquirir sus poderes eventualmente se unirá a los Vengadores y que las actrices que tengan experiencia en comedia tendrán una ventaja, con esto podemos darnos una idea más o menos del tono que Marvel estaría buscando para la serie. Esto no es definitivo pues la serie todavía está acabando de ser escrita por su guionista Jessica Gao , así que no habría que descartar elementos más serios.

El show fue uno de tres que se anunciaron en agosto del año pasado durante la convención D-23. Los otros dos fueron una serie sobre Ms. Marvel y otra sobre Moon Knight. Dado de que de esos dos hemos escuchado muy pocas noticias parece que de momento el estudio tiene las manos llenas terminando los que ya están rodando y arrancando She Hulk. Pero será cuestión de meses hasta que detalles de la pre producción de las dos comiencen a surgir.

She Hulk todavía no tiene fecha de estreno, pero por su arranque a finales de año es posible inferir que podría llegar a mediados de 2021. La primera serie de Marvel exclusiva de Disney Plus, sin embargo, será Falcon and the Winter Soldier, la cual supuestamente llegará en otoño de este año. Mientras tanto no queda más que esperar a ver quién acaba siendo Jennifer Walters y si Ruffalo aparece o no en la serie como el increíble Hulk una vez más.

