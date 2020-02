The Batman podría presentar al nuevo Joker

Todavía falta más de un año para The Batman arribe a los cines de todas las partes del mundo. La película nos mostrará una nueva versión del Murciélago de Ciudad Gótica, así como de Ciudad Gótica y todos sus controvertidos habitantes. Volveremos a ver en la pantalla grande a clásicos personajes como El Pingüino, El Acertijo y Gatúbela, por lo que no está de más suponer que este nuevo universo tiene espacio para el archienemigo de Batsy, el Joker. Y si por pensabas que en esta producción no tendríamos noticias de este payaso criminal, nueva información de We Got This Covered asegura que sí aparecerá en el filme de Matt Reeves. ¡Esperamos que sí!

Últimamente todos tenemos la imagen mental del ganador del Premio de la Academia a Mejor Actor, Joaquin Phoenix, como el Guasón - 91% de Ciudad Gótica. Sin duda para muchos sería muy pronto para pensar en un nuevo Joker, sobre todo con la posibilidad todavía abierta de que Todd Phillips y el protagonista de The Master: Todo Hombre Necesita un Guía - 85% qué se embarquen en una secuela para la historia del miserable Arthur Fleck. Por otro lado, tan sólo en lo que va del siglo hemos tenido otros dos guasones más, la excelente versión de Heath Ledger en Batman: El Caballero de La Noche - 94% y el de Jared Leto en Escuadrón Suicida - 25% (aunque muchos fans quisieran olvidarse de éste).

No obstante, una nueva película de Batman que nos muestre a este oscuro héroe enfrentándose a todos sus conocidos enemigos, no podría omitir la presencia del Joker. Y aunque no se ha reportado que haya ningún Guasón en el reparto principal de la película protagonizada por Robert Pattinson esto no significa que el payaso del crimen esté fuera de la historia. Fuentes cercanas a WGTC aseguran que aunque no lo veremos en el filme de Reeves, algunos personajes secundarios mencionarán su existencia.

De acuerdo con los informantes que confirmaron que Taskmaster sería el villano principal en la película de Black Widow, lo que actualmente es un hecho, un grupo de criminales de baja monta que aparecerán en The Batman mencionarán que realmente trabajan para el Joker. Hace unos días Just Jared publicó unas fotografías de varios actores con maquillaje similar al de un payaso (pero mucho más oscuro) que se encuentran filmando en Londres. Podríamos pensar que estos maleantes son los que se encuentran vinculados con el Guasón, pero todavía no hay información oficial que lo confirme.

Si The Batman confirma la existencia del Joker en el filme, esto todavía no resuelve la mayor incógnita de todas: ¿De qué Joker? Sabemos que el protagonista de Morbius ya está fuera de la jugada, y aparentemente la película del director de ¿Qué pasó ayer? Parte III - 20% sucede en una realidad distinta. Aunque puede resultar extraño para algunos que Warner Bros. trabaje con varias versiones de los mismos personajes al mismo tiempo, todo indica que el estudio ya no está interesado en construir universos cinematográficos. Sin embargo, los fans podrían recibir la enorme sorpresa de que Reeves y Phillips están trabajando en secreto para eventualmente unir sus películas, aunque eso sería mucho soñar. Lo más probable es que tengamos a un nuevo payaso del crimen.

Aunque el Joker pudiera aparecer en una secuela de The Batman, todavía es necesario ver cómo reacciona el público a Battinson. Hasta ahora, el personaje ha recibido críticas diversas, mientras algunos no pueden esperar para ver más del protagonista con el batitraje, también ha recibido malos comentarios de los fans que todavía añoran a Zack Snyder y a Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% la liga de la justicia y el famoso #SnyderCut de Liga de la Justicia - 41%.

El gran lanzamiento de The Batman será el 25 de junio de 2021. Mientras tanto, no olvides estar pendiente de las nuevas noticias en torno a este filme que no tardará en mostrarnos más imágenes oficiales de los miembros principales del reparto con caracterizados como los icónicos personajes de DC Comics. ¡Qué emoción!