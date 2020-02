The Batman: Robert Pattinson podría usar dos batitrajes diferentes en la película

Los fans aún no se ponen de acuerdo sobre si el primer vistazo oficial al Batman de Matt Reeves luce bien o no para su gusto, pero lo cierto es que este será el tema de todos los días hasta que el director decida compartir algo nuevo o hasta que se filtren las primeras imágenes desde el set de rodaje que ya se está realizando en exteriores desde hace algunos días. Lo que sí sabemos es que la versión de Bruce Wayne que interpretará Robert Pattinson en la pantalla grande podría tener más de un look, y eso podría ser algo fenomenal.



No te lo pierdas: The Batman: fans quieren que Willem Dafoe sea el próximo Joker



El también director de Cloverfield: Monstruo - 77% sorprendió a todos con un video donde se ve a Pattinson portando el traje que usará en la película, pero de acuerdo con información de WGTC, habrá mucho más por descubrir en The Batman . ¿A qué nos referimos? Resulta que el nuevo Hombre Murciélago usará más de un batitraje en la historia que apenas lleva un par de semanas de rodaje. Y es que según las fuentes del sitio, que confirmaron el reboot de Transformers y el regreso de Hopper para la cuarta temporada de Stranger Things - 76% antes que nadie, indican que lo que se vio en la prueba de cámara es solo una probadita del personaje que usará un total de dos batitrajes en la película.



La información incluye algunos detalles interesantes: se asegura que el traje de ese primer vistazo será el primero con el que veremos a Bruce Wayne, que da la apariencia de estar hecho por él mismo, siendo esto algo en lo que los fans parecen estar de acuerdo por su apariencia. La capucha parece de cuero y se le notan las costuras, mientras que el símbolo en el pecho parece seguir la historia del cómic Dark Knights: Metal, donde se revela que lo que da forma al murciélago en el pecho de Batman está hecho con partes del arma con la que sus padres fueron asesinados esa fatídica noche cuando él apenas era un niño. Este detalle aún está por confirmarse, pero si juzgamos por lo que vemos bien podría ser real.





En algún punto de la cinta, Batman cambiará su traje por uno aparentemente más moderno que podría tener un esquema de colores muy similar al de la clásica serie animada de Batman, Batman: The Animated Series, que se estrenó en 1992 y duró dos temporadas con un total de 85 episodios, incluyendo el detalle de color blanco en los ojos. Aún es muy pronto como para saber si tendremos la oportunidad de ver este traje de forma oficial antes del estreno de la película, aunque sería grato que sea guardado como una sorpresa para cuando los fans ya estén dentro de la sala de cine.

Te recomendamos: The Batman | Errores de Christopher Nolan y Zack Snyder que Matt Reeves no debe cometer



Por el momento se ha confirmado que la película The Batman no será una historia de origen, sino que ya contará con el personaje establecido en Ciudad Gótica, lo cual tiene mucho sentido si recordamos todo el cartel de villanos que aparecerán en la entrega. Es seguro que veremos a El Acertijo y a El Pingüino, además de Gatúbela, pero Warner Bros. parece estar interesado en incrementar la cantidad de antagonistas que no tendrán un papel tan importante en la película como los ya mencionados. Según lo que informa WGTC, es el propio estudio quien trata de hacer cambiar de parecer a Matt Reeves, ya que el director no está de acuerdo con llenar su historia, que podría ser la primera parte de una trilogía, de villanos porque sí y prefiere guardar sorpresas para después.

Esperamos que la intención del director pueda prevalecer para asegurarnos de que aún existen posibilidades para que The Batman sea una de las mejores adaptaciones del personaje de DC Comics, y también estamos seguros de que muy pronto tendremos nuevas noticias ya que Robert Pattinson deberá grabar escenas en exteriores en cualquier momento a partir de ahora, puesto que ya se han filtrado videos de varias escenas desde el rodaje que no lo involucran a él.

Continúa leyendo: Colin Farrell explica las fotos del set de The Batman y revela que sus hijos están hartos de que interprete a villanos