The Batman: fans quieren que Willem Dafoe sea el próximo Joker

The Batman es la próxima película que nos mostrará a la caótica Ciudad Gótica y a sus habitantes intentando sobrevivir. Sabemos bien que Robert Pattinson será nuestro nuevo Caballero de la Noche, papel que hasta hace unos años desempeñaba Ben Affleck. Aquellas épocas de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% ya quedaron muy atrás, y el actual Bruce Wayne nos mostrará otra faceta menos explorada del personaje: la del detective. Naturalmente, los fans quieren ver al hombre del batitraje enfrentarse a todos sus clásicos enemigos, entre ellos el inigualable Joker. ¿Y quién sería el mejor actor para llevar el maquillaje y el cabello verde? Los usuarios de Twitter están opinando que el conocido Willem Dafoe. ¡Nos lo esperábamos!

Tendrías que vivir debajo de una piedra para no saber que Joaquin Phoenix fue el último en interpretar al icónico archienemigo de Batman en Guasón - 91%. La película de Todd Phillips fue todo un éxito taquillero, y la excelsa interpretación del protagonista de The Master: Todo Hombre Necesita un Guía - 85% le valió el Premio de la Academia a Mejor Actor. Mucho se ha rumoreado sobre la supuesta trilogía que el director de ¿Qué pasó ayer? - 79% tenía preparada para Joker, por lo que algunos seguidores del filme siguen en espera de una final confirmación o una absoluta negativa de volver a ver a Arhtur Fleck en la pantalla grande.

La próxima entrada del Murciélago de Ciudad Gótica traerá consigo algunos de los villanos más conocidos de las historietas: El Pingüino (Colin Farrell) y El Acertijo (Paul Dano). La película dirigida por Matt Reeves se estrenará el próximo año, y con el reparto principal revelado, es evidente que el Joker no tendrá ninguna participación por ahora. No obstante, algunos fans esperan que el largometraje se vuelva muy exitoso para que haya una o dos secuelas, y en esas producciones, el payaso criminal pueda debutar. Lo interesante es que incluso ya tienen mente quién sería el perfecto Guasón: el ex Duende Verde, Willem Dafoe.

Pattinson y Dafoe protagonizaron El Faro - 96%, y muchos de los fans piensan que el tipo de relación que presentaron en ese filme es la que se necesita para interpretar a Batman y Joker juntos. Te dejamos algunos de los tuits donde los seguidores de DC Comics expresan su deseo de que la estrella de Van Gogh en la Puerta de la Eternidad - 77% se convierte en el nuevo Guasón, no sólo por su sorprendente química con Robert, sino por su aspecto físico que parece coincidir perfecto con el personaje:

Deberían conseguir a Dafoe para el Joker también.

Shoulda got Dafoe for Joker too pic.twitter.com/lpSfJlQCKu — John Connor's Ghost (MFinch1820 -SpWo) (@MaXennialFalcon) February 14, 2020

Imaginen una nueva película de Batman, pero es Robert Pattison como Batman y William Dafoe como The Joker, excepto que sólo hacen una nueva versión de My Dinner With Andre como personajes de cómics.

Imagine new Batman movie but it's Robert Pattison as Batman & William Dafoe as The Joker but they just do a remake of My Dinner With Andre as comic book characters — Mint (@RD888Subtitle) February 14, 2020

Mi top tres de actores para un Joker en las secuelas de The Batman de Matt Reves (si hay alguna): 1. Willem Dafoe (aunque es un poco viejo, tristemente), 2. James McAvoy (tendría que hacerlo bien), 3. Evan Peters (sirve como una versión más joven).

My top three fan casts for a Joker in Matt Reve's The Batman sequels (If there is any).



1. Willem Dafoe (Bit too old though, sadly.)

2. James McAvoy (Would need to be done right.)

3. Evan Peters (Serves as a younger rendition.)



Name your top three fancasts for The Joker. — Zye (@ZyeHimself) February 14, 2020

Lo que todos esperamos en la nueva película crossover de The Batman/El Faro. Además, el mundo NECESITA un Joker Dafoe.

What we're all hoping for in the new Batman/Lighthouse crossover movie.



Also, the world NEEDS a Dafoe Joker. pic.twitter.com/LEViBo6EzB — Vargo Hoat (@ECVargo) February 14, 2020

Willem Dafoe NECESITA ser el Joker de Robert Pattinson.

Willem Dafoe NEEDS to be Robert Pattinson’s Joker — Purposeless Rabbitholes (@PRabbitholes) February 15, 2020

Willem Dafoe como Joker, en una post-créditos de THE BATMAN (2021). Sólo imagínenlo.

Willem Dafoe as Joker, in a post-credit Scene of "THE BATMAN (2021)". Just imagine. pic.twitter.com/utbluLhirn — ⁶₆⁷ 𝕊𝕙𝕖𝕝𝕓𝕪 △ ☥ (@SEALkraven) February 14, 2020

Este mundo necesita una película de Willem Dafoe como el Joker.

This world needs a Willem Dafoe Joker film. — Butters (@ABCOf96) February 9, 2020

Willem Dafoe y Robert Pattinson tienen una gran química (evidente en El Faro), especialmente como dos personas que no se llevan particularmente bien. Entonces, ¿en el futuro podemos ver a Battinson enfrentarse a Dafoe interpretando a The Joker?

Willem Dafoe and Robert Pattinson have great chemistry (evident in The Lighthouse) especially as two people who don’t particularly get along. So in the future can we see Battinson go up against Dafoe playing The Joker? pic.twitter.com/tL013yLtf0 — 📚𝕃𝕁𝕎ℝ🍿 Lewis (@_LJWR) February 9, 2020

Willem Dafoe no sólo sería una opción inspiradora y refrescante para Joker en la trilogía de Reeves, sino que tal vez finalmente ganaría un Óscar.

Not only would Willem Dafoe be an inspired and refreshing choice for Joker in Reeves trilogy, but maybe it would finally win him an Oscar 😂 — Tris (@TrisFilm) February 15, 2020

Además recuerden que en Batman (1989) el Joker (Nicholson) mata a los papás de Bruce (Keaton), por lo tanto, se esta enfrentando a alguien bastante mas viejo que el, en teoría — El Mas-Ley (@mynameis_masley) February 14, 2020

¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que una secuela de The Batman de Matt Reeves nos presentará al próximo Joker? ¿Quién sería el mejor actor para interpretarlo? ¡Comparte tu opinión con nosotros!