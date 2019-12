Star Wars: Parece que Harry Styles tiene un papel pequeño en El Ascenso de Skywalker

Casi todo mundo quiere formar parte de Star Wars, y como es difícil conseguir un papel importante en las películas, un cameo es algo que muchos aceptan con placer, pues aunque no logres ser importante para la historia, es una oportunidad dorada de estar en la producción de una de las franquicias más populares de todos los tiempos. La última celebridad que se podría haber unido por sorpresa a Star Wars es nada más y nada menos que Harry Styles.

Por si te lo perdiste: Star Wars: El Ascenso de Skywalker | Primeras reacciones de los críticos están divididas por el fanservice

Anteriormente hemos sabido de cameos de actores como Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones - 96%), Simon Pegg (El Desesperar de los Muertos - 92%), Kevin Smith (Jóvenes Modernos - 55%), Daniel Craig (No Time to Die) en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%; y Joseph Gordon-Levitt ((500) Días Con Ella - 86%), Gareth Edwards (Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%) y Warwick Davis (Willow: En la Tierra del Encanto - 48%) en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%.

El excantante de la banda One Direction, que actualmente cuenta con 25 años, tuvo su debut cinematográfico en 2017 en la película Dunkerque - 92%, de Christopher Nolan, y estuvo en pláticas para interpretar al Príncipe Eric en el remake live-action de La Sirenita - 92% aunque declinó la oferta; ahora podría tener un nuevo cameo en Star Wars: el ascenso de Skywalker, o al menos eso dio a entender el actor Mark Hamill (Luke Skywalker) en su cuenta de Twitter, pues compartió cuatro fotografías con dos actores que tuvieron cameos como Stormtroopers, Daniel Craig y Tom Hardy (aunque las escenas de este último fueron borradas), así como una imagen del Príncipe Harry y el Príncipe William, quienes también tendrían un cameo en Los Últimos Jedi pero no llegaron al corte final. La cuarta imagen muestra a Harry Styles vestido de Stormtrooper para una fiesta de Halloween:

No te pierdas: Mark Hamill pide a los fans no compartir spoilers de Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Tonight #TheRiseOfSkywalker Premiere finally brings closure to my dysfunctional family! Wonder who'll be the #SecretStormtrooper in this one? Considering they've all been UK Superstars (2 Royals+2 Actors) but still no singer, all the clues point in one direction: #Stylestrooper🇬🇧 pic.twitter.com/aDn2xYUEqK