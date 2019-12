Mark Hamill pide a los fans no compartir spoilers de Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Finalmente, como Kylo quiere, el pasado morirá. Este fin de semana llega a cartelera Star Wars: el ascenso de Skywalker, el Episodio IX de la saga que George Lucas comenzó hace 40 años. Y por supuesto, se trata de una de las películas más esperadas del año. Y es exactamente por eso, por la anticipación de conocer respuestas y desenlaces, que el actor Mark Hamill ha pedido a los fans que la vean que no hagan spoilers de la cinta.

A través de su cuenta en Twitter, Mark Hamill, alias Luke Skywalker, hizo una petición a los fans: no hacer spoilers de Star Wars: El Ascenso de Skywalker cuando vayan a verla a partir de esta semana. El intérprete dijo que dado que hoy será la primera función con público de la producción, quiso aprovechar para hacer una llamado a mantener las redes sociales libres de detalles secretos sobre la trama:

The 1st public screening of #TheRiseOfSkywalker takes place tonight in Los Angeles. I know I can't stop you from writing about it on social media, but I CAN beg you to please, Please, PLEASE avoid any SPOILERS!!! Thanking you all in advance, Mar🐫 #MayTheShushBeWithYou pic.twitter.com/1FhCqwkKTn