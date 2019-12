Star Wars: Filtran imágenes del regreso de Palpatine tras la premiere de El Ascenso de Skywalker

El regreso del malvado Emperador Palpatine en el noveno episodio de Star Wars tiene impacientes a los fanáticos, pero hasta el momento muy pocos saben cómo es que realmente volverá a la vida luego de su derrota en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%. Sin embargo, ayer tuvo lugar por la noche la premiere de Star Wars: el ascenso de Skywalker en Los Ángeles, y poco después aparecieron en línea imágenes con importantes spoilers.

Ya hace tiempo se habían filtrado un par de imágenes que parecían ser genuinas, pero en esta ocasión tienen una mejor resolución y está claro que no son fotomontajes sino fotografías de una proyección de la película. El spoiler no es volver a ver a Palpatine en la pantalla, sino las imágenes en sí, aunque al no estar en su contexto no podemos adivinar la trama con solo verlas.

Desde el primer teaser de la película el regreso del villano fue confirmado, esto dejó intrigados y molestos a los fans, algunos aplaudieron que se retomara un personaje tan importante en las primeras dos trilogías pero otros dijeron que Disney estaba profanando su tumba por dinero solamente. El director J.J. Abrams, supuesto artífice de este giro en la historia, parece haber estado dispuesto a llamar la atención del fandom a como diera lugar y parece que lo logró.

Si no están muy entusiasmados con el estreno de El Ascenso de Skywalker y no les importan los spoilers, a continuación les compartimos varias imágenes que aparecieron en Reddit y que claramente son auténticas (vía Bounding into comics):

Si tú lector sigues aquí y no te importan los spoilers, te contaremos que las imágenes parecen corresponder con la trama que fue filtrada hace no mucho en Reddit y que varios medios compartieron. Según dicha filtración veremos una batalla final de Rey y Kylo Ren contra Palpatine, quien se encuentra en su trono muy decrépito, pero absorbe la energía de sus dos enemigos para rejuvenecer y enfrentarlos con todo su poder. Luego Kylo muere y Rey derrota al Emperador con ayuda de otros espíritus Jedi.

Finalmente, la heroína viaja a Tatooine y lleva dos sables de luz, el de Leia y el de Luke, con la intención de enterrarlos, pero antes de ello arma un sable de luz personal utilizando componentes de los que portaron los hermanos Skywalker, y al toparse con una desconocida que le pregunta ‘¿quién eres?’, ella responde ‘Rey Skywalker’.

Otro elemento del que ya se había hablado con anterioridad es el Holocron, el objeto piramidal proviene del lore de Star Wars y ha tenido apariciones en obras canónicas y no canónicas, se trata de un dispositivo donde los jedi y los sith guardaban información de suma importancia.

Hace no mucho el actor Ian McDiarmid, responsable de dar vida a Palpatine en las dos trilogías originales, apareció en un video de Star Wars donde contó cómo fue que J.J. Abrams lo convenció de volver al papel y estas fueron sus palabras (vía IGN):

Fue una sorpresa total cuando hace aproximadamente un año recibí un correo electrónico de JJ que decía: '¿Hay un buen momento para llamarte? ¿Y a dónde debería llamarte? Entonces le envié un correo electrónico y dije: 'Tal y tal, este es el mejor número de teléfono para encontrarme'. Y luego me llamó de inmediato y dijo: 'Estamos pensando en traer de vuelta al Emperador. ¿Cómo te sientes?' Así que me controlé y dije: "¡Suena como una gran idea!" Y me di cuenta de que mi voz se había disparado allí, y pensé: "No podrá contratarme si hablo así". Le dije: 'Bueno, eso es maravilloso'

Star Wars: El ascenso de Skywalker cuenta con las actuaciones Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong'o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Joonas Suotamo (Chewbacca) y Billie Lourd (Kaydel). Tendremos además los regresos de Billy Dee Williams como Lando Calrissian, Mark Hamill como Luke Skywalker y Carrie Fisher como Leia Organa.