Charlize Theron revela que un famoso director la acosó cuando iniciaba su carrera

El movimiento Me Too ha destapado varios casos de abuso sexual vividos por actrices dentro de la industria cinematográfica. Varias mujeres han alzado la voz para señalar a aquellos que de una u otra manera las han violentado, acto que ha requerido fuerza, valor y sobre todo mucha entereza para soportar lo que viene después de revelar dicha información. A esta lista de mujeres se suma Charlize Theron, quien ha revelado en una entrevista cómo fue que sufrió de acoso sexual.

De acuerdo con una extensa entrevista que ofreció para NPR la actriz de Rápidos y Furiosos 8 - 67% sufrió de esta penosa situación cuando apenas comenzaba su carrera en el año de 1994 y “un famoso director” la invitó a su departamento en la noche, cuyo nombre no se revela porque de acuerdo con la actriz ya lo dijo en anteriores entrevistas, pero el periodista decidió no publicar su nombre. Theron confesó que a pesar de que le resultaba extraña la invitación, accedió porque era novata y no entendía cómo se manejaban las cosas en Hollywood:

Estaba empezando; no conocía los entresijos, y me dije a mí misma mientras conducía allí a las 9 pm ... '¿Tal vez así es como lo hacen en la industria del cine?

Cuando llegó a dicha “reunión” encontró al director vestido con pijama de seda y bebiendo vino y después de hacerla pasar comenzó a acariciarle la rodilla, al sentir esta incomodidad, la actriz se disculpó por tener que irse y salió corriendo de allí. Theron cuenta que sintió mucha culpa y mucha rabia por no haber dicho lo que realmente pensaba o cómo se sentía por tal situación a la que se vio sometida:

Recuerdo haber dicho: 'Lamento tener que irme', porque estaba tratando de alejarme de la habitación…Me culpo mucho a mí misma ... que no dije todas las cosas correctas, y que no hice todas esas cosas que tanto quiero creer que haremos en esas situaciones.

Theron dejó pasar el accidente hasta ocho años después, que el mismo director le ofreció trabajar con él, pero de acuerdo con las declaraciones recopiladas por The Guardian, la actriz vio en este momento una oportunidad de confrontar al director y de poner el tema sobre la mesa, sin embargo, él le dio la vuelta dejando al aire la situación:

Pensé que tenía la oportunidad [de confrontarlo], iba a tener el momento que no tenía con él. [Él] acaba de pasar de la conversación, simplemente no quería abordarla. En ese momento, estaba claro para mí que no era su primera vez y que había estado haciendo esto antes y que otras mujeres lo habían llamado. Su forma de manejarlo era solo hablar sobre él y sobre el proyecto. Desafortunadamente, no fue el momento que quería. No había recompensa en eso ... He escuchado esto repetidamente al oír historias de otras mujeres, y eso es lo desafortunado del acoso sexual. Nunca tienes ese momento en el que sientes que las mesas están invertidas.

Además, aprovechó esta oportunidad de apertura para contar que en ese momento no sabía que lo que había vivido se trataba de acoso sexual, y que hay un espacio gris en estas palabras que no siempre se abordan:

No siempre es agresión física. No siempre es violación. Hay un daño psicológico que les sucede a las mujeres en la informalidad cotidiana del lenguaje, el tacto o la amenaza: la amenaza de perder el trabajo. Esas son cosas que definitivamente he encontrado.

En este momento Charlize se encuentra promocionando la película El Escándalo - 67%, junto a Nicole Kidman y Margot Robbie, cinta que sigue a las mujeres de Fox News que se presentaron para acusar al entonces CEO y presidente Roger Ailes de acoso sexual. Theron es una de las productoras de la película y también interpreta a la expresentadora de Fox News, Megyn Kelly, quien escribió sobre los acosos sexuales no deseados de Ailes en su libro de 2016, ‘Settle for More’.

