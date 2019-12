Kathleen Kennedy parece confirmar que la trilogía de Rian Johnson no se realizará

Esta semana se estrena Star Wars: el ascenso de Skywalker y con ella nos acercamos al final de la era galáctica Disney, al menos de la primera. La trilogía ha tenido un camino atropellado desde sus inicios en 2015, con grandes altibajos en sus dos cintas previas, pero tal parece que el cierre podría complacer a todos aquellos fans que permanecieron iracundos ante las vías tomadas por J.J. Abrams y Rian Johnson. Respecto a este último cineasta, mucho se ha hablado sobre el presunto compendio de películas que quedarán bajo su dirección, no obstante, los últimos meses han resultado confusos y no se había tenido una certeza de que los proyectos estuvieran en marcha. Nueva información de Los Angeles Times parece aclarar la situación.

Cuando en 2017 llegó a los cines Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, el fandom se dividió gracias a las decisiones argumentales tomadas por Rian Johnson. Muchos quedaron perplejos ante la presentación de Luke Skywalker en su etapa adulta, así como por ciertos detalles en torno a los personajes de Finn, Rose Tico y Poe Dameron. El escándalo hizo que el hate de los fans cayera sin piedad sobre Johnson, provocando temor ante la perspectiva de una trilogía a su nombre.

Con el final de la saga Skywalker en puerta, Kathleen Kennedy ha comentado para Los Angeles Times que durante las próximas semanas se encargará de tomar decisiones importantes respecto al futuro de la saga. Entre sus planes no se encuentra abandonar a los personajes creados para la reciente trilogía, pero sí dejar atrás el formato de tres películas que durante tanto tiempo ha comprometido a la historia. Lo anterior podría significar que los días de Rian están contados y que su grupo de películas ya no se realizará.

Creo que nos da una visión más abierta sobre la narración de historias y no nos encierra en esta estructura de tres actos. No vamos a tener un número finito y colocarlo en una caja. Realmente vamos a dejar que la historia dicte eso.

Aunque la trilogía de Rian podría no realizarse, no hay señales de que el director no pueda regresar con una sola película. A mediados de octubre, Johnson compartió algunas declaraciones para BANG Showbiz (vía Comic Book) sobre el tema. El cineasta fue cuestionado sobre cuándo lo veremos de nuevo trabajando en Star Wars y esto fue lo que dijo:

Bueno, ya veremos. Todavía estoy conversando con Lucasfilm, ellos están decidiendo qué harán y ya veremos lo que pasa. Pero yo estaría emocionado si pasara, y estoy trabajando en mis propios proyectos también.

Sin lugar a dudas, Lucasfilm y Disney se precipitaron al momento de desarrollar la nueva trilogía. Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% resultó ser un inicio de escasa potencia, pero la situación se puso realmente mal con Los Últimos Jedi. Hasta los propios actores han comenzado a revelar sus pensamientos reales sobre aquella entrega. Esto fue lo que dijo John Boyega para HypeBeast hace unos días:

Creo que El Despertar de la Fuerza fue el comienzo de algo bastante sólido. Los Últimos Jedi, si soy sincero, diría que me sentí un poco dudoso. No estaba necesariamente de acuerdo con muchas de las decisiones y eso es algo de lo que hable con Mark [Hamill], tuvimos muchas conversaciones al respecto. Y fue difícil para todos nosotros porque estábamos separados. Creo que en las películas originales de Star Wars había mucho más del trío donde se trataba esencialmente del viaje de Luke, pero con Han y Leia tenía una fuerte dinámica. No sé qué tan rápido vamos a llegar ser capaces de establecer esa dinámica a largo plazo con el [Episodio] Nueve. Pero si llega a explorarse sería genial. Siento que aún después de tres películas, no los conocemos [A Rey, Finn y Poe] tanto como a Han, Luke, Leia. Y tal vez esa sea una gran oportunidad para conocerlos un poco más.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker se estrena en cines este 19 de diciembre.

