Hulu está preparando documental sobre Greta Thunberg

Es momento de voltear la mirada a la crisis que vive nuestro planeta. Y si alguien ha podido llevar atención al cambio climático, esa ha sido Greta Thunberg, la activista de 16 años que ha dado la vuelta al mundo (en bote, para reducir su huella de carbono), y es por ello que ya está en camino un documental con el que la gente podrá finalmente profundizar en cómo fue que ella comenzó una serie de protestas a nivel mundial a favor del cuidado del planeta.

De acuerdo con información de Deadline, Hulu, el sistema de streaming, está desarrollando un documental sobre Greta Thunberg. El filme está siendo producido por la compañía en colaboración con una productora que ha seguido a la activista desde la primera protesta que ella decidió emprender en su natal Suecia a mediados de 2018 y antes de que lograra convertirse en una figura mundial para la lucha contra el cambio climático.

Pese a la importancia del tema y la inminencia de su amenaza, el cuidado del medio ambiente y la reducción de emisiones de carbono no ha tenido un gran documental que haya tenido un impacto importante en la cultura. Aunque los esfuerzos no han hecho falta como fue con Una Verdad Incómoda, y su secuela, producidos por Al Gore, o Before the Flood - 71% en 2016 también producida por el actor Leonardo DiCaprio.

Thunberg comenzó su carrera como activista en 2018 cuando hizo una huelga, que consistía en faltar a clases, para presionar al parlamento sueco a ser más estrictos con su política ambiental. Esto le comenzó a generar fama entre los activistas europeos que también se involucran con la causa y un año después se volvió todavía más notable cuando realizó un viaje a Estados Unidos en bote para continuar con sus discursos y protestas.

Eventualmente, la joven fue invitada a una reunión de la ONU en la que hizo otro discurso en el que recriminó a los líderes mundiales el no prestar la suficiente atención al problema del cambio climático, pese a que casi todos los científicos del planeta están de acuerdo en que esa es la mayor amenaza a nuestra civilización. Ahí se viralizó el momento en el que hizo una mueca de desagrado al ver al presidente Donald Trump, quien sacó a su país del Acuerdo de París, un compromiso internacional para reducir emisiones contaminantes.

El equipo detrás del documental, que tiene el nombre provisional de Greta, la ha estado siguiendo desde su primera protesta en su país de origen. Han documentado la forma rápida en la que se ha viralizado su mensaje sobre lo importante de darle un giro al volante antes de que sea demasiado tarde y cómo se han organizado protestas significantes en distintas ciudades del mundo a raíz de la que ella comenzó.

Este documental sobre Greta Thunberg todavía no tiene fecha de estreno, pero posiblemente lo veamos en algún momento del 2020. Probablemente, los cineastas quieran aprovechar que acaba de ser nombrada Persona del Año por la revista TIME, a causa de lo ya mencionado, para incluirlo en el material. Ella también fue candidata al Premio Nobel de la Paz de 2019, entre otros reconocimientos.

